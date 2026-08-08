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சூட்கேஸில் துண்டு துண்டாக கிடந்த உடல் - துப்புக்கொடுத்த ஜவுளிக்கடை கவர்| சென்னை வந்த உ.பி. போலீஸ்

சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் ஒரு ஆணும், ஒரு பெண்ணும் அந்த சூட்கேஸை கொண்டுவந்து ரயிலில் வைத்து விட்டு வெளியே சென்ற காட்சி சிசிடிவியில் பதிவாகி இருப்பதை காவல்துறையினர் கண்டறிந்துள்ளனர்.

சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம்
சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 10:00 AM IST

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சென்னை: சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து டெல்லி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், மனித உடல் துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருந்த சூட்கேஸ் தொடர்பான விசாரணைக்காக உத்தரப்பிரதேச போலீசார் தமிழ்நாடு வந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மத்தியப் பிரதேசத்தின் குவாலியர் நிலையத்தை கடந்து சென்ற போது, அதன் பொதுப் பெட்டியின் பின் பகுதியில் கிடந்த ஒரு சிவப்பு நிற டிராலி சூட்கேஸிலிருந்து ரத்தம் வடிவதையும், கடுமையான துர்நாற்றம் வீசுவதையும் பயணிகள் கவனித்துள்ளனர். இது குறித்து அவர்கள் உடனடியாக ரயில்வே உதவி எண்களுக்கு (139) தகவல் கொடுத்தனர். குவாலியரில் ரயிலை சோதிக்க முயன்றபோது ரயில் புறப்பட்டு விட்டதால், அடுத்த நிறுத்தமான ஆக்ரா நிலையத்திற்கு தகவல் அனுப்பப்பட்டது.

ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி அதிகாலை அந்த ரயில் ஆக்ரா கண்டோன்மென்ட் வந்தடைந்ததும், ரயில்வே போலீசார் அந்த பெட்டியில் ஏறி சூட்கேஸை கைப்பற்றினர். அதை திறந்து பார்த்த போது, அழுகிய நிலையில் துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்ட ஓர் ஆணின் உடல் பாகங்கள் பிளாஸ்டிக் கவரில் சுற்றப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தது. உடலின் தலை உள்ளிட்ட சில முக்கிய பாகங்கள் இல்லை எனத் தெரியவந்துள்ளது.

மேலும் அந்த சூட்கேஸிற்குள் சென்னையில் உள்ள பிரபல ஜவுளிக்கடையின் கவர்கள், சென்னையில் உள்ள கடைகளின் பில்கள் இருந்ததை அதிகாரிகள் கண்டறிந்ததையடுத்து, அதன் அடிப்படையில் விசாரணையை தொடங்கினர்.

உடற்பாகங்களின் தன்மையை வைத்தும், சூட்கேஸில் இருந்த கவர்கள் மற்றும் பில்களை வைத்தும் அந்த சூட்கேஸானது சென்னையிலேயே ரயிலில் ஏற்றப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசராணையை தொடங்கினர்.

இந்த முக்கிய ஆதாரங்களை மையமாக வைத்து தமிழக காவல் துறையுடன் இணைந்து விசாரணை நடத்துவதற்காக உத்தரப்பிரதேச ரயில்வே போலீசார் சிறப்புக்குழு சென்னை வந்துள்ளது. சென்னை ரயில் நிலையங்களின் சிசிடிவி காட்சிகள், அண்மையில் பதிவான மாயமானோர் புகார்கள், கொலை வழக்குகள் உள்ளிட்ட அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

மேலும் பிரேதப் பரிசோதனை மற்றும் தடயவியல் ஆய்வு முடிவுகளுக்குப் பிறகே உயிரிழந்தவர் யார்? கொலை எங்கு நடைபெற்றது? உடல் எவ்வாறு துண்டிக்கப்பட்டது? என்பது குறித்து தெளிவான தகவல்கள் வெளியாகும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு ரயில்வே காவல்துறையானது இதுவரை சென்னை சென்ட்ரல், சென்னை பார்க் மற்றும் சென்னை-தாம்பரம் புறநகர் வழித்தடத்தில் உள்ள ரயில் நிலையங்களில் இருக்கும் 350-க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்களின் காட்சிகளை ஆய்வு செய்திருக்கிறது.

அதில், ஒரு ஆணும், ஒரு பெண்ணும் சிவப்பு நிற சூட்கேஸுடன் சென்னை சென்ட்ரலுக்குள் நுழையும் சிசிடிவி காட்சிகள் கிடைத்திருப்பதாக காவல்துறை தெரிவித்திருக்கிறது. அந்த தம்பதியினர் சூட்கேஸை ஒரு பெட்டிக்குள் வைத்து விட்டு ரயில் புறப்படுவதற்கு முன்பே அதிலிருந்து இறங்கி சென்னை பார்க் ரயில் நிலையத்திற்கு நடந்து சென்று அங்கிருந்து தாம்பரம் செல்லும் புறநகர் ரயிலில் ஏறியதை சிசிடிவி காட்சிகளின் உதவியுடன் ரயில்வே போலீசார் கண்டறிந்துள்ளனர்.

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சிசிடிவி காட்சிகளின் மூலம் அந்த மர்ம ஜோடியின் நடமாட்டத்தை ரயில்வே போலீசார் கண்காணித்ததாகவும், ஆனால் அவர்களின் அடையாளம் இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை என்றும் ரயில்வே காவல்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

MYSTERIOUS SUITCASE IN TRAIN
HUMAN PARTS IN SUITCASE
ரயிலில் மர்ம சூட்கேஸ்
சூட்கேஸில் மனித பாகங்கள்
CHENNAI TO AGRA TRAIN

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