ரயில் கடத்தி வந்த ரூ.62.5 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல் - ஆந்திர மாணவர் கைது!
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கு ஹவாலா பணம் கடத்தி வந்த ஆந்திர மாணவரை வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.
Published : November 29, 2025 at 10:13 AM IST
சென்னை: ஆந்திராவில் இருந்து சென்னைக்கு விரைவு ரயிலில் கடத்தி வரப்பட்ட 62.5 லட்சம் ரூபாய் ஹவாலா பணத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
சென்னை எழும்பூர் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை ஆய்வாளர் செபஸ்டின் மற்றும் உதவி ஆய்வாளர் கணேசன் தலைமையிலான ரயில்வே போலீசார், வழக்கம் போல் நேற்று எழும்பூர் ரயில் நிலைய நடைமேடையில் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, ஆந்திர மாநிலம் காக்கிநாடாவில் இருந்து செங்கல்பட்டு செல்லும் சர்க்கார் விரைவு ரயில் (Circar Express) வந்தது.
இதில், எழுப்பூரில் இறங்கிய பயணிகளை போலீசார் கண்காணித்தனர். அப்போது, இறங்கிய இளைஞர் ஒருவரை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அழைத்து போலீசார் விசாரணை செய்தனர். இதில், அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்தார். இதனால், அவரது பையை சோதனை செய்த போது, அதில் கட்டு கட்டாக பணம் இருந்தது தெரிய வந்தது.
ஆனால், பணத்திற்குரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் இருந்ததால் அவரை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில், அவர் ஆந்திர மாவட்டம் நெல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்த, இரண்டாம் ஆண்டு இளங்கலை பட்டப் படிப்பு படித்து வரும் கல்லூரி மாணவர் கௌதம் என்பது தெரிய வந்தது.
விசாரணையில், ஹவாலா கும்பல், ரூ. 62.5 லட்சம் பணத்தை பத்திரமாக எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தால் ரூ.3 ஆயிரம் தருவதாக கூறியதாக தெரிவித்தார்.
எழும்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கு சென்றால், ஒரு நபர் வந்து அழைத்து செல்வார் எனவும் மாணவனிடம் அந்த கும்பல் கூறியிருக்கிறது. மேலும், போலீசார் பிடித்து விட்டால், சவுகார்பேட்டையில் உள்ள நகை கடை ஒன்றில் நகை வாங்குவதற்காக கொண்டு வந்ததாக சொல்லுமாறு அவர்கள் கூறியதாக கல்லூரி மாணவர் தெரிவித்தார்.
இதனையடுத்து, ரயில்வே போலீசார் வருமான வரித் துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவல் அறிந்து வந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளிடம், கைப்பற்றப்பட்ட ரூ. 62.5 லட்சம் ஹவாலா பணத்தையும், கல்லூரி மாணவரையும் ரயில்வே போலீசார் ஒப்படைத்தனர்.
கல்லூரி மாணவரை கைது செய்த வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள், பணத்தை கொடுத்து அனுப்பியது யார்? பணம் சென்னையில் யாரிடம் கொடுக்கப்பட உள்ளது? உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஆந்திராவில் இருந்து சென்னைக்கு வந்த விரைவு ரயிலில் கட்டுக் கட்டாக ஹவாலா பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் ரயில் நிலையத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.