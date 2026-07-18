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சென்னையில் சிக்கிய கள்ளநோட்டு கும்பல்: ரூ. 22.79 லட்சம் அசல் பணம் பறிமுதல்

போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், 3 நபர்களும் மலேசியாவில் இருந்து இந்த கள்ள நோட்டுகளை இந்தியாவிற்கு கொண்டுவரப்படுவதை வாடிக்கையாக வைத்திருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது

கள்ளநோட்டு கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள்
கள்ளநோட்டு கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 7:59 AM IST

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சென்னை: கள்ளநோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட 3 நபர்களிடம் இருந்து, ரூ. 22.79 லட்சம் அசல் பணம், ரூ. 7,500 மதிப்புள்ள கள்ளநோட்டுகள், 16 பாஸ்போர்ட்டுகள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

திருவல்லிக்கேணி பகுதியில் உள்ள தனியார் தங்கும் விடுதியில், புதன்கிழமை (ஜூலை 15) 11 லட்சம் ரூபாய் கள்ளநோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், ஷபிக் ரகுமான்(37), தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன்(41) ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இவர்களிடமிருந்து அசல் இந்திய பணம் 22 லட்சதது 79,000 ரூபாய், ரூ. 7,500 மதிப்புள்ள கள்ள நோட்டுகள், செல்போன், 15 கடவுச்சீட்டுகள் (இவர்களது உள்பட) ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

முன்னதாக இருவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், மலேசியாவில் இருந்து இந்த கள்ள நோட்டுகளை இந்தியாவிற்கு கொண்டுவரப்படுவதை போலீஸ் உறுதி செய்தது.

மலேசியாவில் உள்ள பரிமளா என்ற பெண் ஒருவரின் மூலமாகவே இவர்கள் இத்தகைய கடத்தலில் ஈடுபட்டு வந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதனடிப்படையில், இவர்களுக்கு உதவியதாக கூறப்படும் மலேசிய பெண் புவனேஷ்வரி (48) வியாழக்கிழமை (ஜூலை 16) இரவு சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து மலேசியாவுக்கு தப்பிச்செல்ல திட்டமிட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் அவரை கைது செய்து அவரது பின்னணி என்ன என்பது குறித்து தீவிரமாக விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, பரிமளா தொடர்பாக புவனேஷ்வரியிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.

போலீசார் நடத்திய கிடுக்குப்பிடி விசாரணையில், பரிமளா என்பவர் ஒரு மாத காலம் சென்னை தி.நகர் பகுதியில் உள்ள தனியார் விடுதி ஒன்றில் தங்கியிருந்ததும், அவர் மூலமாகவே ரவிச்சந்திரனுக்கு கள்ள நோட்டுகள் கிடைத்திருப்பதும் தெரியவந்தது. அதுமட்டுமின்றி, ரவிச்சந்திரன் கைது செய்யப்படுவதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்னர் பரிமளா சென்னையில் இருந்து, மலேசியா சென்றிருப்பதும், அவர் தங்கி இருந்த அறையில் புவனேஸ்வரியும் உடன் தங்கி இருந்ததும் தெரியவந்துள்ளது.

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இதற்கிடையில், மலேசியாவில் இருந்து சுமார் ரூ. 1 கோடி மதிப்பிலான கள்ளநோட்டுகள் கொண்டு வரப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ரவிச்சந்திரன் கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு மலேசியாவில் இருந்து தமிழ்நாடு வந்ததாகவும், அதன் பின்னர் அடிக்கடி மலேசியாவுக்கு சென்று வந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அவரது சகோதரர் ரமேஷ் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக மலேசியாவில் வசித்து வருவதாக போலீசார் விசாரணையில் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

இந்த விசாரணையை தொடர்ந்து, புவனேஸ்வரியிடம் இருந்து ஒரு கடவுச்சீட்டு மற்றும் செல்போனை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும் ஷபீக் ரகுமான், ரவிச்சந்திரன், மற்றும் புவனேஸ்வரி ஆகியோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

இவர்களிடம் எங்கெல்லாம் கள்ளநோட்டு புழக்கத்தில் விடப்பட்டுள்ளது, மேலும் இந்த சட்டவிரோத செயலில் யார் யாருக்கு தொடர்பு உள்ளது போன்ற கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

COUNTERFEIT NOTES SEIZED
கள்ளநோட்டு பறிமுதல்
CHENNAI CRIME
COUNTERFEIT CASES IN TAMIL NADU
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