வேதாரண்யம் அருகே பைக்கில் கடத்திய ரூ.8 கோடி தங்கம் பறிமுதல்; இளைஞரிடம் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை

விழுந்தமாவடி மெயின் ரோட்டில் இருசக்கர வாகனத்தில் சந்தேகப்படும்படியாக வந்தவரை பிடித்து சோதனை செய்தபோது அவர் ஓட்டி வந்த இருசக்கர வாகன பெட்டியில் ரூ.8 கோடி மதிப்பிலான தங்கக்கட்டிகள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிந்தது.

தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்படுகிறது
தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்படுகிறது (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 2, 2026 at 10:50 PM IST

1 Min Read
நாகப்பட்டினம்: நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், வேதாரண்யம் அருகே விழுந்தமாவடி பகுதியில் போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது இலங்கையில் இருந்து படகு மூலம் கடத்தி இருசக்கர வாகனத்தில் எடுத்து வரப்பட்ட ரூ.8 கோடி மதிப்பிலான 6 கிஸோ தங்கக்கட்டிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், வேதாரண்யம் அடுத்த விழுந்தமாவடி பகுதிக்கு இலங்கையில் இருந்து படகு மூலம் தங்கக் கட்டிகள் கடத்தி வரப்படுவதாக கியூ பிரிவு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இந்த தகவலை தொடர்ந்து, கியூ பிரிவு போலீசார் குழுக்களாக பிரிந்து விழுந்தாமாவடி கடற்கரை பகுதி முழுவதும் தீவிரமாக தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது விழுந்தமாவடி மெயின் ரோட்டில் இருசக்கர வாகனத்தில் சந்தேகப்படும் படியாக வந்த ஒருவரை பிடித்து சோதனை செய்து பார்த்ததில் அவர் ஓட்டி வந்த இரு சக்கர வாகன பெட்டியில் தங்கக் கட்டிகள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிந்தது.

இதையடுத்து போலீசார் அவற்றை பறிமுதல் செய்து கடத்தி வந்த நபரிடம் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை மேற்கொண்டபோது அவர் நாகையைச் சேர்ந்த சிவக்குமார் (42) மீனவர் என்பது தெரிய வந்தது. மேலும் பறிமுதல் செய்த தங்கக் கட்டிகளை எடை வைத்து பார்த்தபோது 6 கிலோ இருந்தது தெரிய வந்தது. அதன் தற்போதைய மதிப்பு சுமார் 8 கோடி ரூபாய் ஆகும்.

இதையடுத்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கக்கட்டிகள், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட இருசக்கர வாகனத்துடன் உடனடியாக சிவக்குமாரை தோப்புத்துறை சுங்கத்துறை அலுவலகம் கொண்டு வந்து தீவிர விசாரணை செய்தனர். அப்போது தங்கக்கட்டிகள் கடத்தி வந்து சிக்கிய சிவக்குமார் வேளாங்கண்ணி அருகே உள்ள வானவன்மகாதேவி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் என்பதும், கடந்த சில மாதங்களாக நாகப்பட்டினத்தில் வசித்து வருவதும் தெரிய வந்தது.

எனவே தங்கக் கட்டிகள் இலங்கையில் இருந்து தமிழகத்திற்கு யாருக்காக கடத்தி வரப்பட்டது? யார் கடத்தி வர சொன்னது? என்கிற பல்வேறு கோணங்களில் கியூ பிரிவு போலீசார் மற்றும் சுங்கத் துறையினர் சிவக்குமாரிடம் தீவிர விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

8 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கத்தை கடத்தி வந்த நபர் பிடிபட்ட சம்பவம் விழுந்தமாவடி பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

