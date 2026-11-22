பொள்ளாச்சி அருகே வடமாநில தொழிலாளர் குடியிருப்பில் 500 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல்
கஞ்சா மற்றும் கஞ்சா சாக்லேட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக 4 பேரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 22, 2026 at 5:54 PM IST
கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சி அருகே வடமாநில தொழிலாளர்கள் தங்கி இருந்த இடத்தில் காவல்துறையினர் நடத்திய சோதனையில் கஞ்சா மற்றும் கஞ்சா சாக்லேட் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அடுத்த நெகமம் மற்றும் காட்டம்பட்டி பகுதியில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் இடையே கஞ்சா புழக்கம் இருப்பதாக நெகமம் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன் பேரில், நெகமம் காவல் ஆய்வாளர் மசூதா பேகம் தலைமையிலான போலீசார், நேற்று (நவம்பர் 21) மதியம் வடமாநில தொழிலாளர்கள் தங்கியுள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் சோதனை நடத்தினர்.
காவல்துறையினர் நடத்திய சோதனையில் வடமாநில தொழிலாளர் தங்கியிருந்த இடங்களில் இருந்து 500 கிராம் கஞ்சா மற்றும் 28 கஞ்சா சாக்லேட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதுகுறித்து வடமாநில தொழிலாளர்கள் 4 பேரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து காவல் நிலைய ஆய்வாளர் கூறுகையில், “நெகமம் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கோவை மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் பவன் குமார் உத்தரவின் பெயரில் போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கையில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கஞ்சா, குட்கா போன்ற போதைப்பொருட்களின் புழக்கங்களை தடுக்கும் விதமாக காவல்துறையினர், அப்பகுதியில் உள்ள மளிகை கடைகள், பெட்டிக்கடைகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தொடர்ந்து சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
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தொடர்ந்து, வட மாநிலத் தொழிலாளர்கள் அதிகம் பணிபுரியும் பகுதி என்பதால் கண்காணிப்பு பணியும் அந்த பகுதியில் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் 28 கஞ்சா சாக்லேட்கள் மற்றும் 500 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அவர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.