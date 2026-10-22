ஜெம் வீரமணியை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு காவலில் விசாரிக்க கோரிய வழக்கில் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு
"வீரமணியை சிறைக்கு வெளியே அழைத்துச் சென்று விசாரணை செய்தால் அவரது உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளது; விசாரணை என்ற பெயரில் காவல் துறை அவரை துன்புறுத்துகிறது" என்று அவருடைய தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : October 22, 2026 at 10:53 PM IST
சென்னை: சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஜெம் வீரமணியை 3 நாட்கள் காவல் துறை விசரணைக்கு அனுமதிப்பதா? வேண்டாமா? என்பது குறித்த வழக்கின் தீர்ப்பை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஒத்திவைத்துள்ளார்.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி மற்றும் மகேந்திர சிம்ஹன், வீரமணியின் உதவியாளர் கணேசன் ஆகியோரை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்ட 4 பேரை மீண்டும் முதல் வழக்கில் 3 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்க வேண்டும் என சிறப்பு புலனாய்வு குழு சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுக்கள், நீதிபதி பத்மா முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, வீரமணி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், வீரமணிக்கு 84 வயது நடந்து வருகிறது என்றும், அதனால், வயது முதிர்வை காரணமாக வைத்து ஏற்கெனவே சிறைக்குள் விசாரணை நடத்த அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார்.
84 வயதானவரை சிறையில் இருந்து வெளியே காவல் துறை, விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்வது அவசியமானதோ அல்லது பொருத்தமானதோ அல்ல என தெரிவிக்கப்பட்டது. வீரமணியை சிறைக்கு வெளியே அழைத்துச் சென்று விசாரணை செய்தால் அவரது உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளது என்றும், விசாரணை என்ற பெயரில் காவல் துறை அவரை துன்புறுத்துவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
சிறப்பு புலனாய்வு குழு சார்பில் ஆஜரான அரசு வழக்கறிஞர், "ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்ட 4 பேரிடம் மீண்டும் மூன்று நாட்கள் விசாரணை நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும். பணப் பரிவர்த்தனை குறித்து தனித்தனியாக விசாரிக்க வேண்டியுள்ளது. முதற்கட்ட விசாரணையில் ஜெம் வீரமணி எந்த தகவலையும் தெரிவிக்கவில்லை.
குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்கப்பட்டுள்ள வீரமணி, மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் தான் உள்ளார். அவரிடம் சட்ட ரீதியான விசாரணை நடத்தப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்த நிலையில், ஜெம் வீரமணியை மீண்டும் காவல் துறை விசாரணைக்கு அனுமதிப்பதா? வேண்டாமா? என்பது குறித்த தீர்ப்பை நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.