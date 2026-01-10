ETV Bharat / state

தங்க புதையல் கிடைத்ததாக கூறி நாடகம்: மோசடி செய்த வட மாநில இளைஞருக்கு வலைவீச்சு

மோசடி செய்த வட மாநில இளைஞரை சிசிடிவி கேமிரா பதிவுகளை வைத்து போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

பள்ளிக்கரணை காவல் நிலையம்
பள்ளிக்கரணை காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 10, 2026 at 3:37 PM IST

சென்னை: தங்க புதையல் கிடைத்ததாக கூறி போலி நகைகளை கொடுத்து மோசடியில் ஈடுபட்ட வட மாநில இளைஞரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

சென்னை சோழிங்கநல்லூர், லால்பகதூர் சாஸ்திரி தெருவை சேர்ந்தவர் தங்கமுத்து (48). இவர் நாவலூரில் உள்ள பிரபல துணிக்கடையில் மேலாளராக பணி செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில் இவரது கடைக்கு வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர், அடிக்கடி துணி வாங்க வந்து அவருடன் பழக்கம் ஆகியுள்ளார்.

இந்த நிலையில் சில தினங்களுக்கு முன் கடைக்கு வந்த அந்த இளைஞர் தங்கமுத்துவை தனியாக அழைத்துச் சென்று தனக்கு தங்க நகைகள் புதையல் கிடைத்துள்ளது. அவற்றினுடைய மதிப்பு ரூபாய் 1 கோடி. ஆனால் தற்போது தனக்கு மருத்துவ செலவுக்கு பணம் தேவைப்படுவதால் அந்த நகைகளுக்கு ரூபாய் 50 லட்சம் கொடுத்தால் அதனை விற்று விடுவதாக கூறி அவர் பைக்குள் வைத்திருந்த நகைகளை காட்டி உள்ளார். இதை நம்பிய மேலாளர் தங்கமுத்து தனது மனைவி நகைகளை விற்றும், தன் நண்பர்களிடம் கடன் வாங்கியும் ரூபாய் 10 லட்சம் அளவிற்கு பணம் திரட்டியுள்ளார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, அவர் அந்த இளைஞருக்கு போன் செய்து அந்த நகைகளை 10 லட்சம் ரூபாய் தருமாறு கூறியுள்ளார். இதையடுத்து அந்த இளைஞர் பணத்துடன் வேளச்சேரியில் உள்ள பிரபல துணிக்கடை அருகே வருமாறு கூறியுள்ளார். இதையடுத்து அங்கு சென்ற அவர் அந்த இளைஞருக்கு போன் செய்துள்ளார். அப்போது அந்த இளைஞர் தான் பள்ளிக்கரணையில் உள்ள பிரபல துணிக்கடை அருகே இருக்கிறேன். இங்கு வந்து விடுங்கள் என கூறினாராம்.

இதையடுத்து அவர் அங்கு சென்றுள்ளார். அங்கு சென்றவுடன் அந்த வடமாநில இளைஞர் அவரிடம் இருந்து பணத்தை பெற்று கொண்டு பின்னர் தான் வைத்திருந்த நகை பையை கொடுத்து விட்டு அங்கிருந்து சென்றுள்ளார். இதை அடுத்து வீட்டுக்கு சென்ற தங்கமுத்து நகையை பரிசோதித்துள்ளார். அப்போது அவை தங்க முலாம் பூசப்பட்ட போலி நகை என தெரிய வந்தது.

இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த தங்கமுத்து உடனடியாக அந்த இளைஞரை செல்போனில் தொடர்பு கொண்ட போது அந்த செல்போன் சுவிட்ச் ஆப் செய்யப்பட்டு இருந்தது. இதை அடுத்து தங்கமுத்து பள்ளிக்கரணை காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார். வழக்கு பதிவு செய்த குற்றப்பிரிவு போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று அந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனர். பின்னர் அதில் கிடைத்த இளைஞரின் அங்க உருவங்களை வைத்து அவரை பிடிக்க தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடி வருகிறார்கள்.

