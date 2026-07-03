தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் பேரம் பேசிய விவகாரம் - கைதானவர்கள் பரபரப்பு வாக்குமூலம்; செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரருக்கு வலைவீச்சு
சபாநாயகருக்கு எதிராக வாக்களிக்க பணம் கொடுப்பது பற்றி திட்டம் தீட்டியதாக பெங்களூருவில் கைதானோர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர்.
Published : July 3, 2026 at 11:42 AM IST
சென்னை: சபாநாயகருக்கு எதிராக வாக்களிக்க ரூ. 35 கோடி கொடுப்பதாக தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் பேரம் பேசிய விவகாரத்தில் பெங்களூருவில் கைது செய்யப்பட்ட 3 பேர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர். அதன் அடிப்படையில் தலைமறைவாக உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜின் சகோதரர் அசோக் குமாரை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் என். இளையராஜா ஜூன் 29 ஆம் தேதி சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரிடம் புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார். அதில், சில தினங்களுக்கு முன்பு, சென்னையை சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு என்பவர் தன்னை தொடர்பு கொண்டு, ஒரு முக்கிய அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த சிலர் கேட்டுக் கொண்டதன் பேரில் பேசுவதாக கூறினார்.
சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட உள்ளதாகவும், வாக்கெடுப்பின் போது தங்களுக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொண்டால் ரூ. 35 கோடி வரை தருவதாகவும் அவர் பேரம் பேசியதாக தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும், அதற்கு தான் மறுப்பு தெரிவிக்கவே, இது குறித்து வெளியே சொன்னால் தானும் தனது குடும்பத்தினரும் பின்விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று மிரட்டியதாகவும் புகாரில் தெரிவித்திருந்தார்.
மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தனக்கு லஞ்சம் தர முயற்சித்ததோடு, தனக்கும் தனது குடும்பத்தினருக்கும் அச்சுறுத்தல் விடுத்த திருநாவுக்கரசு மற்றும் அவருக்கு பின்னணியாக செயல்படுபவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியிருந்தார்.
புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். எம்.எல்.ஏ இளையராஜாவை மிரட்டிய அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு, அவருக்கு பின்னணியாகச் செயல்பட்ட திருச்சியைச் சேர்ந்த நரேஷ், சென்னை மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் ஆகியோரை முதற்கட்டமாக ஜூலை 1 ஆம் தேதி கைது செய்து, அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த விவகாரத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமாரின் ஆலோசனையின் பேரில் இவர்கள் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது விசாரணையில் தெரிய வரவே, அவர்கள் மீது ஊழல் தடுப்புச் சட்டம், கூட்டுச்சதி, கொலை மிரட்டல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். மேலும், இவர்களுக்கு உதவியதாக தெரிய வந்த கரூரைச் சேர்ந்த கார்த்திக் (43), ரமேஷ் (45) ஆகிய இருவரையும் திருவல்லிக்கேணி தனிப்படை போலீசார் கரூருக்குச் சென்று கைது செய்து சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனர்.
|இதையும் படிங்க: 'மொத்தம் 25 பேர் வந்தாங்க' - நெல்லை இரட்டை கொலை சம்பவத்தில் உயிர் தப்பிய சிறுவன் வாக்குமூலம்
இவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் பேரில், பெங்களூருவில் வைத்து சென்னை பள்ளிக்கரணையைச் சேர்ந்த செல்வம் (54), மாடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த சீனிவாசன் (46), குரோம்பேட்டையைச் சேர்ந்த ராஜேஷ் (43) ஆகிய மூன்று பேரையும் கைது செய்தனர்.
இந்த மூவரிடமும் விசாரித்த போது, சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகர் தொடர்பான தீர்மான வாக்கெடுப்பின் போது அவருக்கு எதிராக வாக்களிக்க, தவெக எம்.எல்.ஏவுக்கு ரூ. 35 கோடி வழங்குவது தொடர்பாக கார்த்திக்கும், ரமேஷும் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் வைத்து திருச்சியை சேர்ந்த நரேஷை சந்தித்தது தெரிய வந்தது.
மேலும், அங்கு நடைபெற்ற ஆலோசனைக்கு பிறகு, நரேஷ் தனது நண்பரான தியாகராஜன் மூலம் சீனிவாசன், செல்வம், ராஜேஷ் ஆகியோரை அழைத்து கிண்டியில் உள்ள நட்சத்திர ஓட்டலில் இது தொடர்பாக திட்டம் தீட்டியது விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து இந்த 5 பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த வழக்கில் முக்கியப்புள்ளியாக செயல்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார் கடந்த சில நாட்களாகவே தலைமறைவாக உள்ள நிலையில் திருவல்லிக்கேணி போலீசார் அவரை வலைவீசி தேடிவருகின்றனர்.