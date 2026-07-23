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டீ கடையில் இருந்த பாய்லரை தள்ளிவிட்டு அராஜகம்; போதை ஆசாமிக்கு போலீஸ் வலை

பாய்லரில் கொதித்துக் கொண்டிருந்த சுடு தண்ணீர் கவிழ்ந்ததில் கடையில் பணிபுரிந்துக் கொண்டிருந்த மூன்று ஊழியர்களுக்கு கடுமையான காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

குடிபோதையில் டீக்கடை பாய்லரை தள்ளிவிட்ட நபர்
குடிபோதையில் டீக்கடை பாய்லரை தள்ளிவிட்ட நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 9:50 PM IST

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கன்னியாகுமரி: கோட்டாறு சந்திப்பில் இயங்கி வரும் டீக்கடையில் மதுபோதையில் வந்த நபர் ஆபாச வார்த்தைகளில் பேசி தகராறு செய்து டீ பாய்லரை தட்டிவிட்டதால் 3 ஊழியர்கள் காயமடைந்துள்ளனர்.

‎கன்னியாகுமரி மாவட்டம், நாகர்கோவில் நகராட்சியில் உள்ள கோட்டாறு சந்திப்பில் இயங்கி வரும் டீ கடையில், கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு இரவு 11 மணி அளவில் மது போதையில் டீக்கடைக்கு வந்த நபர் கடை ஊழியர்களிடம் ஆபாச வார்த்தையால் பேசி தகராறில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதில் கடை ஊழியர் ஒருவருக்கும் மது போதையில் வந்த நபருக்கும் தகராறு வார்த்தை போர் முற்றியுள்ளது. இதில், மது போதையில் அந்த நபர் டீ கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பாய்லரை தட்டிவிட்டுள்ளார். இதில் பாய்லரில் கொதித்துக் கொண்டிருந்த சுடு தண்ணீர் கவிழ்ந்ததில் கடையில் பணிபுரிந்துக் கொண்டிருந்த மூன்று ஊழியர்களுக்கு கடுமையான காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இணையத்தில் வைரலாகும் சிசிடிவி வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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பின்னர், காயமடைந்த ஊழியர்களை மீட்ட அப்பகுதி மக்கள் நாகர்கோவிலை அடுத்த ஆசாரிபள்ளம் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். மேலும், சம்பவம் தொடர்பாக கோட்டார் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல் துறையினர், கடையில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி அதன் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

அத்துடன், குடிபோதையில் வந்த அந்த ஆசாமியை தேடும் பணியில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், சம்பவம் குறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

மதுபோதையில் அராஜகம்
TEA SHOP
TEA BOILER
POLICE
DRUNKEN MAN ATROCITY

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