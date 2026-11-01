போக்சோவில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட முதியவர் மருத்துவமனையில் இருந்து தப்பியோட்டம் - தேடுதல் பணி தீவிரம்
8 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக முதியவரான ஆட்டோ ஓட்டுநர் மீது, புழல் அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
Published : November 1, 2026 at 8:22 AM IST
சென்னை: பெரியார் நகர் அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து காணாமல் போன போக்சோ வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட முதியவரை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் 61 வயதான ஆட்டோ ஓட்டுநர் டேவிட்சன். அவரது ஆட்டோவில் கடந்த அக்டோபர் 30-ஆம் தேதி, 8 வயது சிறுமி ஒருவர் பள்ளிக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது, ஆட்டோ ஓட்டுநரான முதியவர் டேவிட்சன், சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
சிறுமிக்கு, டேவிட்சன் பாலியல் ரீதியாக தொல்லை அளித்ததை பார்த்த அருகில் இருந்தவர்கள், ஆட்டோ ஓட்டுநரான முதியவரை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர். இதனால் அவர் பலத்த காயமடைந்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, காயமடைந்த முதியவர் டேவிட்சனை, மீட்ட அவரது மகன் பெரியார் நகர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்ந்துள்ளார். அங்கு டேவிட்சன் சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார்.
இதையடுத்து, 8 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக சிறுமியின் பெற்றோர் W - 36 புழல் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். இந்த புகாரின் அடிப்படையில், போக்சோ பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையின் போது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட முதியவர் டேவிட்சன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவது தெரியவந்தது. அந்த மருத்துவமனை பெரவள்ளூர் பகுதியில் இருப்பதால், பெரவள்ளூர் காவல்துறையினர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, நேற்று (அக்டோபர் 31) அதிகாலையில், போக்சோ வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட முதியவர் டேவிட்சன், மருத்துவமனையில் இருந்து காணாமல் போனதாக தகவல் வெளியானது. இதையடுத்து, மருத்துவமனைக்கு சென்ற காவல்துறையினர், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட முதியவர் காணாமல் போனதை உறுதி செய்தனர்.
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இந்த சம்பவம் குறித்த தகவலின்பேரில், கொளத்தூர் காவல் துணை ஆணையாளர் மேற்பார்வையில், புழல் சரக உதவி ஆணையாளர் தலைமையில் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, காணாமல் போன முதியவரான டேவிட்சனை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பி ஓடுவது தொடர்ந்து வரும் நிலையில், 8 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 61 வயதான முதியவர் மருத்துவமனையில் இருந்து காணாமல் போனது அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.