விழுப்புரம் அருகே மாயமான 7 வயது சிறுமி; 9 நாட்கள் ஆகியும் துப்பு கிடைக்காமல் திணரும் காவல்துறை
சிறுமியின் வீட்டிற்கு அருகே உள்ள செல்போன் கோபுரத்தில் பதிவான எண்களைக் கண்டறிந்து, அந்த எண்களின் உரிமையாளர்களிடமும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
Published : October 21, 2026 at 10:04 AM IST
விழுப்புரம்: செஞ்சி அருகே 7 வயது சிறுமி காணாமல் போன சம்பவத்தில் 9 நாட்கள் ஆகியும் துப்பு கிடைக்காததால் மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்த முடியாமல் போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.
அதிகாலையில் மாயமான சிறுமி
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி வட்டம், ஆலம்பூண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளி வடிவேலு - பவானி தம்பதியரின் இரண்டாவது மகள் ஹேமாவதி (7). இவர், அதே பகுதியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் 2-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.
கடந்த 11-ஆம் தேதி, சிறுமியின் பிறந்த நாளை குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடியுள்ளனர். மறுநாள் 12-ஆம் தேதி அதிகாலை சுமார் 5 மணியளவில் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சிறுமி திடீரென மாயமானார். காலையில் எழுந்து பார்த்தபோது சிறுமியைக் காணாததால் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சியடைந்தனர். கிராமம் முழுவதும் தேடியும் சிறுமி கிடைக்காததால் இதுகுறித்து சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
சிறுமி மாயமானதற்கான காரணம் தெரியாததால், அவரைக் கண்டுபிடிக்க காவல்துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர். சம்பவ இடத்தில் மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டது. ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலமாகவும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தேடுதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும், தடயவியல் நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்பகுதியில் உள்ள கிணறுகள் மற்றும் நீர் நிலைகளில் தீயணைப்புத் துறையினர் உதவியுடன் தேடுதல் நடத்தப்பட்டது.
செல்போன் கோபுரங்களின் பதிவுகள் ஆய்வு
மரக்காணம் பகுதியில் இருந்து மீன்பிடி வலைகள் வரவழைக்கப்பட்டு நீர்நிலைகளிலும் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதற்கிடையே, சிறுமி மாயமானது தொடர்பாக முக்கியத் தடயங்கள் கிடைக்குமா? என்ற நோக்கில், செல்போன் கோபுரங்களில் பதிவான அழைப்புகளின் விவரங்களையும் போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். இருப்பினும், பல்வேறு கட்டங்களாகத் தேடுதல் நடைபெற்றும் சிறுமி குறித்த உறுதியான தகவல் கிடைக்கவில்லை
இதனிடையே இன்று காலை சிறுமியின் வீட்டின் அருகே குப்பைகள் கொட்டப்பட்டுள்ள இடத்தை தோண்டி போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். அந்தப் பகுதியில் சிறுமி தொடர்பான தடயங்கள் ஏதேனும் கிடைக்குமா? என்ற நோக்கில் இந்தச் சோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதாகத் தெரிகிறது.
சிறுமி மாயமான சம்பவத்தில் செல்போன் தொடர்பான தகவல்களையும் போலீசார் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். சிறுமியின் வீட்டிற்கு அருகே உள்ள செல்போன் கோபுரத்தில் பதிவான எண்களைக் கண்டறிந்து, அந்த எண்களின் உரிமையாளர்களின் முகவரிகளையும் போலீசார் சேகரித்து வருகின்றனர்.
இதன் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட நபர்களை அடையாளம் கண்டு, அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. சம்பவம் நடைபெற்ற காலகட்டத்தில் அந்தப் பகுதியில் இருந்தவர்கள் யார், அவர்களது நடமாட்டம் தொடர்பாக ஏதேனும் தகவல்கள் கிடைக்குமா? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெறுவதாகத் தெரிகிறது.
10 தனிப்படைகள் அமைப்பு
சிறுமி மாயமான வழக்கில் ஏற்கெனவே 8 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுத் தேடுதல் நடைபெற்று வந்தது. பின்னர் முழுக்க முழுக்க பெண் போலீசாரைக் கொண்ட மேலும் 2 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. இதனால் மொத்தம் 10 தனிப்படைகள் சிறுமியைத் தேடும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. 200-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் விழுப்புரம், வேலூர், கடலூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் தேடுதல் மற்றும் விசாரணைப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சிறுமியின் குடும்பத்தினருடன் அரசியல் கட்சியினர் சந்திப்பு
சிறுமி மாயமான சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் சிறுமியின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்துள்ளனர். திமுக எம்.பி. தரணி வேந்தன், முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம், காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள், புரட்சி பாரதம் கட்சி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனிடையே, சிறுமியைக் கண்டுபிடித்துத் தருவோருக்கு ரூ.2 லட்சம் சன்மானம் வழங்கப்படும் என தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டு, இதுதொடர்பான போஸ்டர்களும் செஞ்சி பகுதியில் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.