பணம் கொடுத்தால் உடனடி அரசு வேலை: மோசடியில் ஈடுபட்ட 3 பேருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு!

டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்வாணையத்தில் தெரிந்தவர்கள் இருப்பதாக கூறி இளம் பெண்ணிடம் இருந்து ரூ.10 லட்சம் பணத்தை பெற்று போலி பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மீன்சுருட்டி காவல்நிலையம்
மீன்சுருட்டி காவல்நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 22, 2025 at 4:56 PM IST

1 Min Read
அரியலூர்: அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக இளம் பெண்ணிடம் ரூ.10 லட்சம் பணம் ஏமாற்றப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடைய 3 பேரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

ஜெயங்கொண்டம் அருகே வீரபோகம் நடுத்தெருவைச் சேர்ந்தவர் அனிதா. விவசாய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இவர் எம்.எஸ்.சி, பி.எட் படித்துள்ளார். தற்போது டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்வுகளுக்காக தயாராகி வருகிறார். இந்த நிலையில் சென்னை கிண்டியிலுள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரியும் ரவி, சிதம்பரம் மற்றும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரியும் முருகேசன் ஆகியோர் அனிதாவுடன் நண்பர்களாகப் பழகி, தங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் மேலிடத்தில் உள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு பணம் கொடுத்துத்தான் தாங்கள் வேலை வாங்கியுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளனர்.

அதுமட்டுமின்றி டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்வாணையத்திலும் தனக்கு தெரிந்தவர்கள் இருப்பதாகவும் பணம் கொடுத்தால் உடனடியாக அரசு வேலை வாங்கி விடலாம் எனவும் அனிதாவிடம் ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளனர். அதையடுத்து அனிதாவின் தந்தையும், மகளுக்கு அரசு வேலை வாங்கி தந்து விடுவார்கள் என நினைத்து இரண்டு தவணையாக ரூபாய் பத்து லட்சத்தை அவர்களிடம் கொடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணையம் என்ற பெயர்கள் கொண்ட மின்னஞ்சல் முகவரியில் இருந்து அனிதாவுக்கு பொதுப்பணித்துறையில் தட்டச்சர் வேலை கிடைத்துள்ளதாகவும், 15 நாட்கள் கழித்து வேலைக்கு வந்து சேர வேண்டும் எனவும் மின்னஞ்சலில் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்துள்ளது.

இதனை நம்பி அனிதாவும் பெரம்பலூர் பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்திற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு அதிகாரிகள் அவரது ஆவணங்களை சரிபார்த்தபோது அவர் கொண்டு வந்த ஆணை போலியானது என கண்டறிந்தனர். மேலும், தாங்கள் எந்த மின்னஞ்சல் மூலமும் மெயில் அனுப்பவில்லை என்றும், அதுமட்டுமின்றி அந்த மின்னஞ்சல் முகவரி போலியானது எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: திமுக நிர்வாகிகளுடனான ஸ்டாலினின் ‘உடன்பிறப்பே வா’ சந்திப்பு: இன்றுடன் 100 தொகுதிகள் நிறைவு!

அதைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த அனிதா, உடனடியாக ரவி, சிதம்பரம் மற்றும் முருகேசனை செல்போனில் அழைத்து பேசியுள்ளார். அப்போது அவர்கள் அனிதாவிடம் இதுகுறித்து போலீசாரிடம் கூறினால் கொன்று விடுவோம் என மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது. அதனால், சில நாட்கள் இதுதொடர்பாக புகார் கொடுக்காமல் அமைதியாக இருந்துள்ளனர். இந்நிலையில், தங்களை போல் வேறு யாரும் ஏமாறக்கூடாது என்று நினைத்த அவர்கள், சம்பவம் தொடர்பாக மீன்சுருட்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அந்த புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் தலைமறைவாக இருக்கும் மூவரையும் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

