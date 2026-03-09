பல்லாவரம் இரட்டைக் கொலை: 8 பேரை கைது செய்துள்ளதாக போலீசார் தகவல்
பல்லாவரம் இரட்டைக் கொலை சம்பவத்தில், சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றிய காவல் துறையினர் துரித நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
சென்னை: பல்லாவரம் இரட்டைக் கொலை சம்பவத்தில் 8 பேரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளதாகவும், மீதமுள்ள குற்றவாளிகளை பிடிப்பதற்கு தனிப்படை விரைந்துள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
தாம்பரத்தை அடுத்த முடிச்சூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம் (20). இவர் மீது பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ல நிலையில், அதில் சில வழக்குகளுக்கு தண்டனை பெற்று சிறைக்கு சென்றுள்ளார். இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த இவர், திரிசூலம் பகுதியில் மணி என்பவரது வீட்டில் தங்கியிருந்தார். அவருடன் சந்தோஷ் என்ற 17 வயது சிறுவனும் இருந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், ஆறுமுகம் வழக்கம் போல் மது அருந்தி விட்டு வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த போது, இன்று அதிகாலையில் திடீரென புகுந்த மர்ம கும்பல், கண் இமைக்கும் நேரத்தில் இருவரையும் கொடூரமாக வெட்டி கொலை செய்து விட்டுத் தப்பி ஓடியுள்ளனர். ரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்த அவர்களை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள், உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர்.
அந்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த பல்லாவரம் போலீசார், உயிரிழந்து கிடந்த சிறுவன் மற்றும் ஆறுமுகத்தின் உடலை மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், கொலை செய்யப்பட்ட ஆறு (எ) ஆறுமுகத்திற்கு, கடந்த ஆண்டு ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே உள்ள சுங்குவார்சத்திரம் பகுதியில் நடைபெற்ற திமுக பிரமுகர் கொலை வழக்கில் தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்தது. மேலும், முன்பகை காரணமாக தற்போது இருவரும் கொலை செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது.
ஏற்கனவே, தமிழ்நாட்டில் சட்ட ஒழுங்கு குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பி வரும் சூழலில், இந்த சம்பவத்தின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு, தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் சம்பவ இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்தார். மேலும், கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளை விரைந்து கைது செய்யவும் காவல் துறையினருக்கு உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில், பல்லாவரம் இரட்டை கொலை வழக்கில் தொடர்புடையதாக கருதப்படும் 8 பேரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். தலைமறைவாக உள்ள முக்கிய குற்றவாளிகள் 4 பேரை கைது செய்ய தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களும் தீவிர தேடல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இது குறித்து போலீசார் தரப்பில் கூறுகையில், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும், எஞ்சிய குற்றவாளிகள் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது, விசாரணையின் முடிவிலே இந்த கொலை எதற்காக நடத்தப்பட்டது? எனத் தெரிய வரும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.