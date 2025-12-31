மாமல்லபுரம், ECR-ல் புத்தாண்டை கொண்டாட காவல்துறை விதித்த கட்டுப்பாடுகள்
நட்சத்திர விடுதிகளில் தங்க வருபவர்களின் செல்போன் நம்பர் மற்றும் அடையாள அட்டை கட்டாயம் எனவும், சமர்ப்பிக்காத நபர்களுக்கு அறைகளை கொடுக்கக் கூடாது எனவும் காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : December 31, 2025 at 11:08 AM IST
செங்கல்பட்டு: புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது மாமல்லபுரம் மற்றும் ஈசிஆர் பகுதியில் 1 மணிக்கு மேல் கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தக் கூடாது என்று தனியார் நட்சத்திர விடுதிகளுக்கு போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
2025 நிறைவடைய உள்ள நிலையில், இன்று இரவு 12 மணிக்கு 2026 புத்தாண்டை வரவேற்க உலக மக்கள் அனைவரும் ஆவலாகக் காத்திருக்கின்றனர். அதே போல, புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது, அசம்பாவிதங்கள் நடக்காமல் தடுக்க தமிழக காவல் துறையும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
அந்த வகையில், புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஹோட்டல்கள், நட்சத்திர விடுதிகள், கடற்கரை பண்ணை வீடுகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் குறித்து அவற்றின் இயக்குநர்கள், உரிமையாளர்களை அழைத்து மாமல்லபுரம் காவல்துறை ஆய்வாளர் தர்மலிங்கம் முன்னிலையில் நேற்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
காவல்துறை விதித்த கட்டுப்பாடுகள்
அப்போது, மாமல்லபுரம் கடற்கரை பகுதியில் புத்தாண்டு வாழ்த்துச் சொல்லும் சாக்கில், சுற்றுலா வரும் பெண்களை கேலி, கிண்டல் செய்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாமல்லபுரம் மற்றும் கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையில் உள்ள ஹோட்டல்கள், விடுதிகள், பண்ணை வீடுகளில் டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு மேல் நீச்சல் குளங்களில் குளிக்க அனுமதி வழங்கக் கூடாது.
எந்த ஹோட்டல்களிலும் இரவு 1 மணிக்கு மேல் கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தக் கூடாது. குறிப்பாக, கடற்கரை ரிசார்ட்களில் தங்கியுள்ளவர்கள் இரவு 1 மணிக்கு மேல், அறைகளை விட்டு வெளியே வரக் கூடாது. பின்புறம் உள்ள கடற்கரை பகுதிக்கு செல்லவும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். மேலும், இரவில் அங்குள்ள கடலில் குளிக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, ஹோட்டல்கள், கேளிக்கை விடுதிகளில் உள்ள சிசிடிவி கேமிராக்கள் முழுவதும் கண்டிப்பாக இயங்க வேண்டும். வெளியூர்களிலிருந்து கேளிக்கை கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கு வரும் விருந்தினர்களிடம் ஆதார் அட்டை, தேர்தல் வாக்காளர் அட்டை உள்ளிட்ட ஏதாவது ஒரு அடையாள அட்டை பெற்றுக் கொண்ட பிறகே, ஹோட்டல் நிர்வாகங்கள் அறைகள் ஒதுக்கி தரவேண்டும்.
மேலும், தங்குபவர்களின் செல்போன் நம்பரை வாங்கி, நட்சத்திர விடுதி பதிவேட்டில் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும். அடையாள அட்டை சமர்ப்பிக்காத நபர்களுக்கு அறைகள் கொடுக்கக் கூடாது” என அறிவுறுத்தப்பட்டது.