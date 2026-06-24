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பல்லாவரம் அருகே திருமணமான அத்தை மகளை கொன்ற நபருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு

உயிரிழந்த ரேஷ்மாவின் உடலை மீட்ட போலீசார், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 8:00 PM IST

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சென்னை: பல்லாவரம் அருகே ஏற்கனவே திருமணமான அத்தை மகளை, மீண்டும் கல்யாணம் செய்ய வற்புறுத்தி கொலை செய்த நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

சென்னை பல்லாவரம் அடுத்த அனகாபுத்தூர் சத்யா நகரில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வருபவர் ரேஷ்மா (29). இவருக்கும் அதே பகுதியை சேர்ந்த அசோக் என்பவருக்கும் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்துள்ளது. இந்த தம்பதிக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், கணவன் மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி பிரச்சனை ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக கணவரை பிரிந்து சென்ற ரேஷ்மா, மகளுடன் தனியாக வாழ்ந்து வருகிறார். இதற்கிடையே, ரேஷ்மா அவரது அத்தை மகன் விஜி என்பவரை அடிக்கடி சந்தித்து, பழகி வந்துள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று (ஜூன் 23) இரவு சுமார் 10 மணியளவில் ரேஷ்மாவின் வீட்டிற்கு வந்த விஜி, அவருடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. அப்போது, “நீ என்னுடன் வாழவில்லை என்றால், வேறு யாருடனும் வாழ விடமாட்டேன்” என்று அவர் மிரட்டி சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதனால் அச்சமடைந்த ரேஷ்மா, அதேபகுதியில் வசிக்கும் தனது தோழி மரியா மற்றும் மற்றும் அவரது சகோதரி ஜெனிபர் ஆகியோரை துணைக்கு அழைத்து தனது வீட்டில் தங்க வைத்துள்ளார். இதுபோன்ற சூழலில், இன்று (ஜூன் 24) அதிகாலையில் மீண்டும் வீட்டிற்கு வந்த விஜி, கதவை திறக்குமாறு தட்டியுள்ளார். அதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த ரேஷ்மாவின் தோழிகள் பயத்தில் கதவைத் திறக்காமல் இருந்துள்ளனர்.

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அதனால் ஆத்திரமடைந்த விஜி, ஜன்னல் வழியாக கையை நுழைத்து கதவை திறந்து, வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்துள்ளார். உள்ளே சென்ற அவர், ஏற்கனவே மறைத்து வைத்திருந்த பெப்பர் ஸ்பிரேயை, அந்த பெண்களின் முகத்தில் அடித்துள்ளார். தொடர்ந்து, தூக்கக் கலக்கத்திலிருந்த ரேஷ்மா, என்ன நடக்கிறது என்பதை சுதாரிப்பதற்குள் கத்தியால் சரமாரியாக தாக்கிய, விஜி அங்கிருந்த தப்பிச் சென்றுள்ளார்.

இந்த கொடூர தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த ரேஷ்மா ரத்த வெள்ளத்தில் துடிதுடித்து, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். ரேஷ்மாவின் தோழிகள் அலறல் சத்தம் கேட்டு வந்த அக்கம்பக்கத்தினர், உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

அதனடிப்படையில், சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சங்கர் நகர் காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, ரேஷ்மாவின் உடலை மீட்ட போலீசார், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இதுதொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், தப்பி ஓடிய விஜியை தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். அந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளையும் கைப்பற்றியுள்ள போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

பல்லாவரம் கொலை
PALLAVARAM CRIME NEWS
MARRIAGE ISSUE
கல்யாணம் செய்ய மறுத்ததால் கொலை
PALLAVARAM MURDER

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