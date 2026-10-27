அந்தியூரில் மாயமான 8-ம் வகுப்பு மாணவி: 3 மணி நேரத்திலேயே மீட்ட போலீசார்
சரியாக படிக்கவில்லை என தந்தை திட்டியதால் கோபித்துக் கொண்டு பள்ளி செல்வதாக கூறிவிட்டு சென்ற மாணவி, நேராக மைசூரு செல்லும் அரசு பேருந்தில் ஏறிச் சென்றது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : October 27, 2026 at 5:25 PM IST
ஈரோடு: அந்தியூரில் மாயமான 8-ம் வகுப்பு மாணவியை 3 மணி நேரத்திலேயே மீட்ட போலீசாருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
கர்நாடகா மாநிலம் சென்னபட்டணாவை சேர்ந்தவர் சுரேஷ் (45). இவர் பருவாச்சியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் விடுதி சமையலராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூரை அடுத்த பருவாச்சியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 8 வகுப்பு படிக்கும் இவரது மாணவி, கடந்த திங்கள்கிழமை வழக்கம் போல பள்ளிக்கு புறப்பட்டு சென்றுள்ளார். இதனிடையே, பள்ளி தொடங்கிய சில மணி நேரங்களில் மாணவியின் தந்தைக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்துள்ளது.
அதில், தங்கள் மகள் இன்று பள்ளிக்கு வரவில்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மாணவியின் தந்தை சுரேஷ், பல்வேறு இடங்களில் மகளை தேடிப் பார்த்துள்ளார். ஆனால், அவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
இதையடுத்து, அந்தியூர் காவல் நிலையத்தில் சுரேஷ் புகார் அளித்தார். இதன்பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், தனிப்படை அமைத்து மாணவியை தேடி வந்தனர்.
மேலும், மாணவியின் புகைப்படத்தை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்ட போலீசார், அவர் குறித்து யாருக்காவது தகவல் தெரிந்ததால் தங்களிடம் தெரிவிக்குமாறு கூறியிருந்தனர்.
இந்த சூழலில், சத்தியமங்கலம் நெடுஞ்சாலை போக்குவரத்து போலீசார், சத்தியமங்கலம் பேருந்து நிலையத்தில் மாணவியை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, சத்தியமங்கலம் வழியாக மைசூரு செல்லும் அரசு பேருந்தில் அந்த மாணவியை போலீசார் அடையாளம் கண்டனர்.
தொடர்ந்து, அவரை மீட்ட போக்குவரத்து போலீசார், அவரை அந்தியூர் காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
சரியாக படிக்கவில்லை என தந்தை திட்டியதால் கோபித்துக் கொண்டு பள்ளி செல்வதாக கூறி விட்டு சென்ற மாணவி, நேராக மைசூரு செல்லும் அரசு பேருந்தில் ஏறிச் சென்றது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக ஈரோடு மாவட்ட காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. பின்னர் மாணவிக்கு அறிவுரை கூறிய போலீசார், அவரை தந்தையிடம் ஒப்படைத்தனர்.
மாணவி மாயமானது தொடர்பாக புகார் கிடைத்த 3 மணிநேரத்தில் மாணவியை மீட்ட போலீசாருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.