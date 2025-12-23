மனைவி, குழந்தைகளை எரித்து கொல்ல முயற்சி- கொடூர கணவனையும் விட்டு வைக்காத தீ

மனைவி, குழந்தைகளை எரித்து கொல்ல முயற்சி- கொடூர கணவனையும் விட்டு வைக்காத தீ
தீக்காயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட 5 பேரும் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையின் தீக் காய சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
விருதுநகர்: சிவகாசியில் குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து கணவன் கொலை செய்ய முயற்சித்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிவகாசி முஸ்லிம் ஓடைத் தெருவைச் சேர்ந்தவர் செய்யது அலி பாத்திமா (35). கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கணவர் இறந்த நிலையில், பர்வீன் (18), செய்யது பாரூக் (13) என இரண்டு குழந்தைகள் மற்றும் மாமியாருடன் வசித்து வந்தார். இந்நிலையில், கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செய்யது அலி பாத்திமாவுக்கு, சிவகாசி பராசக்தி காலனியைச் சேர்ந்த அக்பர் அலி என்பவருடன் இரண்டாவது திருமணம் நடைபெற்றது. குழந்தைகள் இருவரையும் மாமியார் பார்த்துக் கொள்ள, கணவர் அக்பர் அலியுடன் தனிக் குடித்தனம் சென்றார் செய்யது அலி பாத்திமா.
ஆனால், இருவருக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு, அக்பர் அலி, செய்யது அலி பாத்திமாவை அடித்து துன்புறுத்தியுள்ளார். இதனால், ஆத்திரமடைந்த செய்யது அலி பாத்திமா இது குறித்து சிவகாசி நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் மனைவியை அடித்து துன்புறுத்துவதாக வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அக்பர் அலியை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். பின்னர் செய்யது அலி பாத்திமா, குழந்தைகளை வளர்த்து வரும் முதல் கணவரின் தாயார் வீட்டில் குடியேறினார். கடந்த ஒரு மாதமாக சிறையில் இருந்த அக்பர் அலி, நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு தான்வெளியே வந்தார்.
இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை செய்யது அலி பாத்திமா குடியிருக்கும் வீட்டிற்கு வந்த அக்பர் அலி மீண்டும் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் ஆத்திரமடைந்த அக்பர் அலி, மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை கொலை செய்ய நினைத்து, வாங்கி வைத்திருந்த பெட்ரோலை அவர்கள் மீதும் மனைவி செய்யது அலி பாத்திமாவின் முதல் கணவரின் தாயார் மீது ஊற்றி தீ வைத்துள்ளார். இதில் அவர்கள் 4 பேரும் படுகாயம் அடைந்தனர். மேலும், எதிர்பாராத விதமாக தீ அக்பர் அலி மீதும் பற்றியுள்ளது. இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த அவர் தீக்காயங்களுடன் காப்பாற்றக் கோரி 100 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள சிவகாசி நகர் காவல் நிலையத்திற்கு ஓடியுள்ளார்.
அங்கு அவரை மீட்ட காவல் துறையினர் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர், உடனடியாக அவரது மீட்டிற்கு வந்து தீக்காயமடைந்த 4 பேரையும் மீட்டு சிவகாசி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அனைவருக்கும் 40 முதல் 60 சதவீதம் தீக்காயம் ஏற்பட்ட நிலையில், தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்தில், டிஎஸ்பி அனில் குமார் மற்றும் காவல் துறையினர் நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து, சம்பவம் குறித்து சிவகாசி நகர் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக கணவரே, மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி கொலை செய்ய முயற்சி செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.