விஜய் கூட்டத்தில் பலியான சூரஜ்: சந்தேக மரணம் பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு
சேலம்: சீலநாயக்கன்பட்டியில் நடைபெற்ற தவெக பரப்புரை கூட்டத்தில் பங்கேற்ற சூரஜ் என்பவர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், சந்தேக மரணம் என்ற பிரிவின் கீழ் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
சேலம் மாவட்டம் சீலநாயக்கன்பட்டி அருகில் உள்ள தாளமுத்து நடராசன் திடலில் நேற்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்று உரையாற்றினார். திடலுக்குள் 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், விஜய்யின் கார் திடலின் உள்ளே நுழைந்தபோது சாலையின் இருபுறமும் திரண்டிருந்த தொண்டர்களும், விஜய் ரசிகர்களும் ஒருவரை ஒருவர் முண்டியடித்துக் கொண்டு உள்ளே நுழைய முயன்றனர்.
அப்போது வெயிலின் உக்கிரம் தாங்காமல் ஒருவர் மயங்கி விழுந்ததாக தெரிகிறது. அவரை அந்த பகுதியில் நின்றிருந்த போலீசார் மீட்டு, ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சீலநாயக்கன்பட்டி தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். ஆனால், அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதுதொடர்பாக அன்னதானப்பட்டி போலீசார் கூறுகையில், “மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சூரஜ் (37), சேலம் கொண்டலாம்பட்டி அரச மரக்காட்டூரில் வசித்து வந்தார். அதே பகுதியில் உள்ள வெள்ளி பட்டறையில் தொழிலாளியாக பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். இவருக்கு திருமணமாகி இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். சுராஜ் இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதய அறுவை சிகிச்சை செய்துள்ளார்.
விஜய்யின் மீது இருந்த ஆர்வத்தில் அவரை பார்க்க வந்துள்ளார். அப்போது கூட்ட நெரிசல் மற்றும் வெயில் தாக்கத்தில் மயங்கி சரிந்து விழுந்து உயிரிழந்ததாக தெரிகிறது” என்று தெரிவித்தனர். இந்நிலையில், சூரஜ் மரணத்தை சந்தேக மரணம் என்ற பிரிவின் கீழ் அன்னதானப்பட்டி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
நிர்வாகிகள் கூட்டத்திற்கு சுராஜ் எப்படி வந்தார்?
மாநாடு பொதுக்கூட்டங்களை தவிர விஜய் பங்கேற்கும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளுக்கும் பாஸ் வழங்குவது வழக்கமாக உள்ளது. நேற்று நடைபெற்ற நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்கு பொதுமக்கள் பங்கேற்க அனுமதி இல்லை. கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு மட்டுமே பாஸ் கொடுக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஆனால், அதில் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த சூரஜ் எப்படி நுழைந்தார் என்று கேள்வி எழுகிறது.
ஏற்கனவே விஜய் நிகழ்ச்சிக்கான பாஸ், பிளாக் டிக்கெட் போல் விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும் போலியாக அச்சடிக்கப்படுவதாகவும் பல புகார்கள் எழுந்து வந்தன. அதை ஊர்ஜிதப்படுத்தும் வகையில் சேலத்தில் சூரஜ் மரணம் அமைந்திருக்கிறது என தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். இறந்த சூரஜ்ஜின் உடல், சேலம் அரசு பொது மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், “தவெக சார்பில் இதுவரை யாரும் வந்து சூரஜ் சந்திக்கவில்லை. ஒரு ஆறுதல்கூட தெரிவிக்கவில்லை. அவருடைய குடும்பத்தை யார் காப்பாற்றுவது? குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்கு விஜய் கட்சியின் சார்பில் உதவி செய்ய வேண்டும். அதுவரை உடலை பெற மாட்டோம்” என உயிரிழந்த சூரஜின் நண்பர் சுபாஷ் கூறியுள்ளார்.