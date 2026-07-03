’பைக்’ கேட்டு அடம்பிடித்த சிறுவன் மர்மமான முறையில் மரணம் - தந்தை போலீசில் புகார்
பைக் கேட்டு அடம்பிடித்த தனது மகன், அதனால் மன அழுத்தத்தில் இருந்ததாக கூறி, தந்தை விக்கிரமசிங்கபுரத்தில் உள்ள தனியார் மறுவாழ்வு மையத்தில் சேர்த்துள்ளார்.
Published : July 3, 2026 at 12:21 PM IST
திருநெல்வேலி: தனியார் மறுவாழ்வு மையத்தில் சிறுவன் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அம்பாசமுத்திரம் அருகே விக்கிரமசிங்கபுரம் பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான மதுபோதை மற்றும் மனநல மறுவாழ்வு மையம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு மதுபோதைக்கு அடிமையாகி அதிலிருந்து மீள முடியாத நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு, சிகிச்சை மற்றும் மனநல ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் தென்காசி மாவட்டம் திருவேங்கடம் பகுதியை சேர்ந்த சாந்த பிரபு என்பவரது மகன், வீட்டில் பைக் கேட்டு அடம் பிடித்ததாகவும், அதனால் அந்த சிறுவன் மன அழுத்தத்தில் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் அவரது வீட்டில் அருகில் உள்ளவர்கள் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில், அந்த சிறுவனுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுப்பதற்காக விக்கிரமசிங்கபுரத்தில் இயங்கி வரும் அந்த தனியார் மறுவாழ்வு மையத்தில் கடந்த மாதம் 9 ஆம் தேதி சிறுவனை அவரது தந்தை சேர்த்துள்ளார்.
இந்நிலையில் நேற்று மாலை சிறுவனை காப்பகத்தில் உள்ளவர்கள் உடல் நலக் குறைவு எனக் கூறி, அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். அங்கு சிறுவனை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் சிறுவன் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். இதனையடுத்து காப்பகத்தின் காப்பாளர் சிறுவனின் தந்தைக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு விரைந்து வந்த சிறுவனின் தந்தை, அவரது இரண்டு கைகளிலும் கயிறு வைத்து கட்டப்பட்ட தடத்துடன், கையில் ரத்த காயம் உள்ளதாகவும், காப்பகத்தில் உள்ளவர்கள் தன் மகனை அடித்து கொலை செய்து விட்டதாகவும் கூறி கண்ணீர் விட்டு அழுதபடி, பணியாளர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
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இந்த சம்பவம் அரசு மருத்துவமனை வளாகப் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து சிறுவனின் மர்ம மரணம் குறித்து அவரது தந்தை அளித்த புகாரின் பேரில், விக்கிரமசிங்கபுரம் போலீசார் சந்தேக மரணம் பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். எனினும், சிறுவனின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை வந்த பின்னரே சிறுவனின் மர்ம மரணம் குறித்து தெரிய வரும் என காவல் துறை வட்டாரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.