அதிமுகவினர் ரூ.10 ஆயிரம் டோக்கன் விநியோக விவகாரம்; சென்னை போலீசார் வழக்குப்பதிவு
தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், காவல்துறை வழக்கை பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கே. ரவீந்திரன் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
Published : April 17, 2026 at 6:33 PM IST
சென்னை: அதிமுகவினரின் பத்தாயிரம் ரூபாய் டோக்கன் விநியோக விவகாரம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து காவல்துறை விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தேர்தல் ஆணையம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை துறைமுகம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் மனோவுக்கு ஆதரவாக ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் க்யூஆர் கோடு டோக்கன்கள் வழங்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தன. தேர்தலில் மனோ வெற்றி பெற்ற பின்பு இந்த க்யூஆர் கோடுகளை பயன்படுத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அதிமுகவினர் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இது தேர்தல் முறைகேடு என்றும் இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், காவல்துறை வழக்கை பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கே. ரவீந்திரன் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மதிகாரி, நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் நிரஞ்சன் ராஜகோபால், "இதுகுறித்து இரண்டு புகார்கள் வந்ததன. அதனடிப்படையில் பறக்கும் படை சோதனை நடத்தப்பட்டது. ஆனால், எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. மேலும், இந்த புகார் குறித்து காவல்துறை உதவியுடன் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என்று குறிப்பிட்டார்.
இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.