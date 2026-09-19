ஸ்ரீரங்கம் கோயில் நில மோசடி புகார்: திமுக பகுதிச் செயலாளர் ராம்குமார் மீது வழக்குப்பதிவு
கோயிலுக்குச் சொந்தமானதாகக் கூறப்படும் அந்த இடத்தில் தற்போது வரை திமுக கட்சி அலுவலகம் செயல்பட்டு வருவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
Published : September 19, 2026 at 3:49 PM IST
திருச்சி: ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் முறைகேடாக பத்திரப்பதிவு செய்ததாக எழுந்த புகாரில், திமுக பகுதிச் செயலாளர் மீது குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
உலகப் புகழ்பெற்ற வைணவத் திருத்தலமான ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு அரங்கநாத சாமி திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமாக அரசு மருத்துவமனை அருகே கட்டடத்துடன் சுமார் ரூ. 50 கோடி மதிப்பிலான நிலம் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலத்தை கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி, திமுக ஸ்ரீரங்கம் பகுதிச் செயலாளராக உள்ள ராம்குமார் என்பவரின் பெயருக்கு முறைகேடாகப் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
மேலும், கோயிலுக்குச் சொந்தமானதாகக் கூறப்படும் அந்த இடத்தில் தற்போது வரை திமுக கட்சி அலுவலகம் செயல்பட்டு வருவதாகவும், ராம்குமாரின் மனைவி அப்பகுதியில் வார்டு கவுன்சிலராக பதவி வகித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நில மோசடி தொடர்பாக திருச்சி மாநகர காவல்துறையின் குற்றப்பிரிவில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷின் வழிகாட்டுதலின்படி இந்த புகார் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து, புகாரின் அடிப்படையில் ராம்குமார் மீது திருச்சி மாநகர காவல்துறையின் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
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இதனிடையே, முறைகேடாக பதிவு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலத்தை வேறு நபர்களுக்கு விற்பனை செய்வது அல்லது அதுதொடர்பாக மறுபதிவு செய்வதைத் தடுக்கும் வகையில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் சார்பில் ஸ்ரீரங்கம் சார் பதிவாளருக்கு அவசரக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட சொத்து தொடர்பான பதிவுகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
திமுக ஸ்ரீரங்கம் பகுதிச் செயலாளர் ராம்குமார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் மேலும் சிலர் விசாரணை வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்படலாம் என்றும், குறிப்பாக போலி ஆவணங்கள் தயாரிக்க உதவியதாகக் கூறப்படும் நபர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் குறித்தும் விசாரணை நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாக போலீசார் வட்டாரத்தில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.