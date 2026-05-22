திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மீது ஆறு பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிந்த சென்னை காவல் துறை
Published : May 22, 2026 at 10:59 PM IST
சென்னை: தேர்தலின்போது துறைமுகம் தொகுதியில் தவெக நிர்வாகிகளுடன் ஏற்பட்ட மோதல் தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு, அவரது ஆதரவாளர்கள் மீது சென்னை வடக்கு கடற்கரை காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளான கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி அன்று மாலை துறைமுகம் தொகுதியில் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவியது. வாக்குச்சாவடி அருகே உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் வெளிமாநிலத்தவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டைத் தொடர்ந்து, திமுக மற்றும் மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சி உறுப்பினர்களுக்கிடையே தகராறு ஏற்பட்டது.
இந்த சம்பவம் மாலை 05.35 மணியளவில் சென்னை உருது பள்ளி அருகே உள்ள அங்கப்பநாயக்கன் தெருவில் நடைபெற்றது. அங்கு 104, 105 மற்றும் 107 ஆகிய எண் கொண்ட வாக்குச்சாவடிகள் அமைந்திருந்தன. துறைமுகம் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளரான முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய எம்எல்ஏவுமான சேகர்பாபு, வாக்குச்சாவடிகளை ஆய்வு செய்து அருகிலுள்ள பள்ளிவாசலுக்கு சென்றுகொண்டிருந்தபோது, அந்தப் பகுதியில் உள்ள மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சியின் அலுவலகத்தில் வெளிநபர்கள் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து சேகர்பாபு மற்றும் திமுக தொண்டர்கள், மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சியின் நிர்வாகி ஹாரூன் ரஷீத் அலுவலகத்திற்குச் சென்றனர். பின்னர் இருதரப்பினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. துணை ஆணையர் நிலை அதிகாரிகள், உதவி ஆணையர் வேல்முருகன் மற்றும் ஆய்வாளர் சரவணன் உள்ளிட்ட மூத்த காவல் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று நிலைமையைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த ஆலியார் மற்றும் சில தவெக உறுப்பினர்களை போலீசார் காவலில் எடுத்து மாலை 05.45 மணியளவில் அங்கிருந்து வெளியேற்றினர். இதையடுத்து சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் சினோரா அசோக், மாலை 06.00 மணியளவில் இப்ராஹிம் சாலையில் உள்ள இளையான்குடி பள்ளிவாசல் அருகே சாலை மறியலில் ஈடுபட்டார். பின்னர் போலீசார் போராட்டக்காரர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி போக்குவரத்தைச் சீரமைத்தனர்.
தவெக வேட்பாளர் சினோரா அசோக் முதலில் அளித்த புகாரில் சேகர்பாபுவின் பெயர் இடம் பெறவில்லை. ஆனால் தொடர்ந்து நடைபெற்ற விசாரணை மற்றும் தேர்தல் அதிகாரிகளின் உத்தரவின் பேரில், துறைமுகம் காவல்துறையினர் சேகர்பாபு மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மீது முதல் தகவல் அறிக்கையைப் பதிவுச் செய்தனர்.
இதற்கிடையில், ஏப்ரல் 30- ஆம் தேதி தவெக வேட்பாளர் சினோரா அசோக், சேகர்பாபுவால் தனது உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாகக் கூறி, பாதுகாப்புக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். பின்னர், அவருக்கு போதிய பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை காவல்துறை நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்ததைத் தொடர்ந்து அந்த மனு முடித்து வைக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கில் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மீது சென்னை வடக்கு கடற்கரை காவல் நிலைய காவல்துறையினர் 109 (1) (கொலை முயற்சி), 189 (2) (சட்டவிரோதக் கூட்டம்), 296 (b) (திட்டுதல்), 115( 2) (காயம் ஏற்படுத்துதல்), 351 (2) (குற்றவியல் மிரட்டல்) மற்றும் 123(2)(a)(1) மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் (தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறுதல்) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
துறைமுகம் தொகுதியில் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் சினோரா அசோக்கை சுமார் 11,750 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு வெற்றி பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.