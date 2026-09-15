திமுக ஆர்ப்பாட்டத்தில் சர்ச்சை பேச்சு; ஆ.ராசா, சேகர் பாபு மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு
ஆ.ராசா மீது 7 பிரிவுகளின் கீழ் சைதாப்பேட்டை காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
Published : September 15, 2026 at 11:28 AM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய், அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் ஆ.ராசா மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் கடந்த செப்டம்பர் 7-ஆம் தேதி முதல்வர் விஜய் பேசும்போது, திமுகவின் முந்தைய ஆட்சிக் காலத்தில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள், சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கை உள்ளிட்ட விவகாரங்களை குறிப்பிட்டு விமர்சனம் செய்தார். மேலும் அவசரநிலை காலகட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் மிசா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவத்தையும் அவர் தனது பேச்சில் குறிப்பிட்டார்.
அப்போது முதல்வர் விஜய் வெளிப்படுத்திய சில உடல் சைகைகள் மு.க.ஸ்டாலினின் அரசியல் தியாகத்தை அவமதிக்கும் வகையில் இருந்ததாக திமுக தரப்பில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது. இதற்கு திமுகவினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து முதல்வர் விஜய்யின் பேச்சைக் கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் மாவட்டத் தலைநகரங்களில் செப்டம்பர் 12-ஆம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என திமுக தலைமை அறிவித்திருந்தது.
அதன்படி சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன. சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற போராட்டங்களில் திமுக நிர்வாகிகள், கட்சித் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டு முதல்வர் விஜய்யின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இதில் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு சேகர் பாபு தலைமையேற்றார். அப்போது முதல்வர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் குறித்து அவர் கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்திப் பேசியதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இந்தப் பேச்சு தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், தவெக நிர்வாகியான ஜெகதீஸ்வரி என்பவர் சென்னை வடக்கு கடற்கரை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். தனது புகாருடன் சுமார் 7 நிமிடம் 12 வினாடிகள் கொண்ட காணொலியையும் ஆதாரமாக அளித்ததாக கூறப்படுகிறது.
முதல்வர் விஜய்யை அவமதிக்கும் வகையில் பேசியதுடன், இரு தரப்பினரிடையே பகைமை மற்றும் மோதலை ஏற்படுத்தும் வகையிலும், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையிலும் சேகர் பாபுவின் பேச்சு அமைந்திருந்ததாக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து ஜெகதீஸ்வரி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வடக்கு கடற்கரை காவல்துறையினர் சேகர் பாபு மீது ஆபாசமாக பேசுதல், தனிநபர் குறித்து அவதூறாக பேசி பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தல் உள்ளிட்ட 6 சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அதேபோல் அன்றைய தினம் சென்னை சைதாப்பேட்டை கலைஞர் வளைவு பகுதியில் நடைபெற்ற திமுக கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா எம்.பி மீதும் தற்போது சென்னை சைதாப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சைதாப்பேட்டையில் உள்ள கலைஞர் வளைவு அருகே கடந்த 12-ஆம் தேதி திமுக சார்பில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆ.ராசா முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். அப்போது ஆ.ராசா சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக புகார் எழுந்தது.
இந்தநிலையில் ஆ.ராசாவின் பேச்சால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானதாகக் கூறி தவெக வழக்கறிஞர் கார்த்திக் என்பவர் சைதாப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் ஆ.ராசா மீது 7 பிரிவுகளின் கீழ் சைதாப்பேட்டை காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதுதொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.