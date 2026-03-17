நெல்லையில் பரபரப்பு: காருக்குள் எரிந்த நிலையில் 4 சடலங்கள் மீட்பு; விசாரணை தீவிரம்
அப்பகுதி மக்களிடம் போலீசார் நடத்திய முதல் கட்ட விசாரணையின் மூலம், கார் விபத்து ஏற்பட்டு தீப்பிடித்திருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.
Published : March 17, 2026 at 12:19 PM IST
திருநெல்வேலி: திசையன்விளை பகுதியில் காரிலிருந்து எரிந்த நிலையில் 4 சடலங்கள் மீட்கப்பட்டது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
திசையன்விளை காவல்நிலைய சரகம், ஆத்தங்கரை பள்ளிவாசல் செல்லும் சாலையில், கார் ஒன்று முழுமையாக எரிந்த நிலையில் இருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அத்தகவலின் பேரில் போலீசார் உடனடியாக அங்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்த போது, கார் முழுமையாக எரிந்து கருகிய நிலையில் இருந்துள்ளது.
மேலும் காருக்குள் 4 பேர் சடலமாக கிடப்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இதனையடுத்து தடயவியல் நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டன. அதனைத் தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு காவல் உதவி கண்காணிப்பாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அப்பகுதிக்கு அருகில் வசிக்கும் பொதுமக்களிடம் போலீசார் நடத்திய முதல் கட்ட விசாரணையின் மூலம், கார் தீப்பிடித்து விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. அதேசமயம் காரில் இருந்தவர்கள் யார்? அவர்களின் விவரங்கள் மற்றும் எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்கள்? போன்ற எந்த விவரமும் தற்போது வரை உறுதி செய்யப்படவில்லை. ஆனால் காரில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சடலங்களில் 2 பேர் குழந்தைகள் என்பதால், அவர்கள் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
மேலும் கார் எவ்வாறு தீப்பிடித்து எரிந்தது என்பது குறித்து போலீசார் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இன்று அதிகாலை கார் தீ பிடித்து எரிந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படும் நிலையில், அருகிலுள்ள சிசிடிவி கேமராக்களையும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். தீப்பற்றி எரிந்த காரில் இருந்து 4 பேர் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.