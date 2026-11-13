ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவராக அருண் ஐ.பி.எஸ் பெயர் சேர்ப்பு - சூடுபிடிக்கும் விசாரணை
ஏற்கெனவே ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்ட 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது வழக்கின் விசாரணையைக் கையாண்ட காவல்துறையினரும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாகச் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது வழக்கில் புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 13, 2026 at 7:52 AM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி மீதான பாலியல் புகார் வழக்கை முறையாகக் கையாளவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் முன்னாள் சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் ஐ.பி.எஸ் உள்ளிட்ட 7 காவல்துறையினர், வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருடன் தொடர்புடைய மகேந்திர சிம்ஹன், சாந்தி உள்ளிட்ட 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கு தொடர்பாகப் பல்வேறு கட்டங்களாக விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், தற்போது காவல்துறையினரின் செயல்பாடுகள் தொடர்பாகவும் விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது.
ஜெம் வீரமணி மீதான வழக்குகள்
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கடந்த ஆண்டு, ஜெம் வீரமணிக்கு எதிராகப் புகார் அளிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. ஆனால் அதன்பிறகு இந்த வழக்கிலிருந்து வீரமணியை விடுவிப்பதற்காகப் பணம் பெறப்பட்டதாகப் புகார்கள் எழுந்தன. இதனால் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட பின்னர் நடைபெற்ற விசாரணை மற்றும் அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்தும் சந்தேகங்கள் எழுந்தன.
அப்போது சென்னை காவல் ஆணையராக அருண் ஐ.பி.எஸ். பணியாற்றி வந்த நிலையில், இந்த வழக்கை முடித்து வைப்பதற்காக நீதிமன்றம் வரை நடவடிக்கைகள் சென்றதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின.
ஒரு நபர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் பின்னர் அந்த வழக்கை முடித்து வைக்கும் நிலை ஏன் ஏற்பட்டது? என்ற கேள்வியும் எழுந்தது. இதனிடையே இந்த விவகாரத்தில் பல்வேறு பணப் பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இதனிடையே, ஒரு அரசியல் கட்சி பிரமுகர் தரப்பில், ஜெம் வீரமணி தொடர்பான ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டுமென புகார் அளிக்கப்பட்டதாகவும், ஆனால் அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதையடுத்து இந்த வழக்கின் விசாரணை கையாளப்பட்ட விதம் மற்றும் காவல்துறையினரின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் கேள்விகள் எழுந்தன.
அருண் ஐ.பி.எஸ் உள்ளிட்ட 7 பேர் சேர்ப்பு
இந்தச் சூழலில் முன்னாள் சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் உள்ளிட்ட ஐ.பி.எஸ் உள்ளிட்ட காவல்துறையினர் சிலர் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டனர். தொடர்ந்து இந்த வழக்கின் பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
இதனிடையே நேற்று வீரமணி மற்றும் அவரது ஓட்டுநர்கள் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் 46 நாட்களில் விசாரணையை முடித்து 720 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகையை சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் தாக்கல் செய்துள்ளனர். அதில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களாக அருண் ஐ.பி.எஸ் உள்ளிட்ட காவல்துறையினரின் பெயர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
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சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில் ஜெம் வீரமணி வழக்கை முறையாகக் கையாளவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் முன்னாள் சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் ஐ.பி.எஸ் உள்ளிட்ட மொத்தம் 7 காவல்துறையினர் தற்போது வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் மற்றொரு ஐ.பி.எஸ். அதிகாரியும் இடம்பெற்றுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஏற்கெனவே ஜெம் வீரமணி மற்றும் அவருடன் தொடர்புடையவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது வழக்கின் விசாரணையைக் கையாண்ட காவல்துறையினரும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாகச் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது இந்த வழக்கில் புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.