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மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை சுற்றி காவல் துறையினர் சைக்கிளில் ரோந்துப் பணி

வாகனங்கள் செல்ல முடியாத குறுகிய வீதிகளிலும் சைக்கிள் மூலம் எளிதாகச் சென்று கண்காணிப்பு மேற்கொள்ள முடிகிறது என்று காவல்துறை தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை சுற்றி காவல்துறையினர் சைக்கிளில் ரோந்து பணி
மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை சுற்றி காவல்துறையினர் சைக்கிளில் ரோந்து பணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 3:43 PM IST

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மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நான்கு சித்திரை வீதிகளிலும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பை முன்னிட்டு மாநகர காவல் துறையினர் சைக்கிளில் ரோந்து பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மதுரையின் அடையாளமாக விளங்கும் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு தினமும் ஏராளமான பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் செய்து செல்கின்றனர். இதனால், கோயிலைச் சுற்றியுள்ள நான்கு சித்திரை வீதிகளிலும் பக்தர்கள் பாதுகாப்பாக நடமாடும் வகையில் வாகனப் போக்குவரத்துக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், சித்திரை வீதிகளில் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பை மேலும் தீவிரப்படுத்தும் வகையில் மதுரை மாநகர காவல்துறையினர் சைக்கிளில் ரோந்து பணியை தொடங்கியுள்ளனர். இதற்காக 5-க்கும் மேற்பட்ட சைக்கிள்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.

காவல் துறையினர் சைக்கிள்களில் சித்திரை வீதிகளைச் சுற்றி வந்து, கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு, சந்தேகத்திற்கிடமான நடமாட்டங்கள், கூட்ட நெரிசல் உள்ளிட்டவற்றை கண்காணித்து வருகின்றனர். வாகனங்கள் செல்ல முடியாத குறுகிய வீதிகளிலும் சைக்கிள் மூலம் எளிதாகச் சென்று கண்காணிப்பு மேற்கொள்ள முடியும் என்பதால் இந்த நடைமுறை, பாதுகாப்புப் பணிக்கு பயனுள்ளதாக இருப்பதாக காவல் துறையினர் கருதுகின்றனர்.

சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மதுரை மாநகரில் காவல்துறையினர் சைக்கிள்களில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் அதே நடைமுறை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் பகுதியில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நவீன கண்காணிப்பு வசதிகள் அதிகரித்துள்ள நிலையிலும், மக்கள் அதிகம் கூடும் பாரம்பரியான ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளில் எளிமையான சைக்கிள் ரோந்து மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பது பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

இது குறித்து மதுரை மாநகர காவல் துறை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, “பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கருதி இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும் சித்திரை வீதிகளில் பெரும்பாலும் பக்தர்களின் கூட்ட நெரிசல் அதிகமாக இருக்கும். அங்கு நான்கு சக்கர வாகனங்களையோ அல்லது இரு சக்கர வாகனங்களையோ பயன்படுத்துவது சரியாக இருக்காது.

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இதனால் தான் தற்போது சைக்கிள் ரோந்து பணியை அறிமுகம் செய்துள்ளோம். கூட்டத்திற்குள் எளிதாக புகுந்து வருவதற்கு சைக்கிள் மிக வசதியான வாகனமாகும். அதுமட்டுமன்றி மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை சுற்றி நிறைய சிறிய வீதிகள் உள்ளன. அவற்றில் எல்லாம் பயணித்து பக்தர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கு சைக்கிள் ரோந்து சரியானதாக இருக்கும்” என தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

POLICE PATROL
MEENAKSHI AMMAN TEMPLE
BICYCLES POLICE PATROL
மீனாட்சி அம்மன் கோயில்
MEENAKSHI TEMPLE POLICE PATROL

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