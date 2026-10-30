நள்ளிரவில் மது அருந்தியதை தட்டிக் கேட்ட காவலர்கள் மீது தாக்குதல் - அரியலூரில் பரபரப்பு
மது அருந்தியதை தட்டிக் கேட்ட இரண்டு காவலர்களை தாக்கிய விவகாரத்தில் ஒருவர் தப்பியோடிய நிலையில், இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
Published : October 30, 2026 at 4:50 PM IST
அரியலூர்: மதுபோதையில் இருந்த கும்பல் நடத்திய கொடூர தாக்குதலில் இரண்டு காலவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒருவர் ஆபத்தான நிலையில், சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
செந்துறையை அடுத்த தளவாய் காவல் நிலையத்தில், காவலராக பணிபுரிந்து வருபவர் ராஜாக்கண்ணு. அதே போன்று தளவாய் காவல் நிலையத்தில் ஊர்க்காவல் படை வீரராக பணிபுரிந்து வருபவர் வெங்கடேசன் (47).
இவர்கள் இருவரும் வழக்கம் போல நேற்று இரவு ரோந்து பணி மேற்கொண்டுள்ளனர். அப்போது தளவாய் காவல் நிலையத்தில் இருந்து, 100 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள தனியார் சிமெண்ட் ஆலை அருகே, லாரி செட் ஒன்றன் முன்பாக மூன்று பேர் மது அருந்தியுள்ளனர். அதனை பார்த்த காவலர்கள், நள்ளிரவு நேரத்தில் வீட்டிற்கு செல்லுமாறு எச்சரிக்கை விடுத்து, தங்களது ரோந்து பணியை தொடர்ந்துள்ளனர்.
பின்னர் அதிகாலை 2 மணி அளவில், மீண்டும் காவலர்கள் ரோந்து பணியில் அங்கு வந்து பார்த்த போது, அந்த கும்பல் விநாயகர் கோயிலுக்கு அருகில் உள்ள மரப்பட்டறை சந்தில் அமர்ந்து மீண்டும் மது அருந்துவதை தொடர்ந்துள்ளனர். அதிகாலை நேரத்தில் விநாயகர் கோயில் அருகே மது அருந்துவது தொடர்ந்ததால், காவலர்கள் சந்தேகம் அடைந்தனர். அதன் காரணமாக அனைவரும் ஊருக்கு கிளம்பிச் செல்லுங்கள் என தனது இரு சக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி அருகில் சென்று எச்சரித்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து மது அருந்தியவர்கள், “நாங்கள் இங்கு தான் அமர்வோம், மது அருந்துவோம். உங்களால் என்ன செய்ய முடியும்” என காவலர்கள் இருவரையும் தரக்குறைவாக பேசியுள்ளனர். இதனால் வாக்குவாதம் எழுந்த நிலையில், உடனடியாக காவலர் ராஜாக்கண்ணு, தளவாய் காவல் நிலையத்திற்கு அலைபேசி மூலம் தகவல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போதே, அவர்கள் மீது மூன்று நபர்களும் கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல் நடத்தியதாக தெரிகிறது.
இதனை சற்றும் எதிர்பாராத ஊர்க்காவல் படை வீரர் வெங்கடேசன், தாக்குதலில் நடத்தியவர்களை தடுத்து நிறுத்த முற்பட்டுள்ளார். அப்போது அவரையும் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் காவலர் வெங்கடேசன் அங்கேயே மயக்கம் அடைந்து விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதற்குள் சக காவலர்கள் விரைந்து வந்த நிலையில், மூவரில் ஒருவர் தப்பி ஓடியதாக தெரிகிறது. அதனைத்தொடர்ந்து காயம் அடைந்த காவலர்கள் வெங்கடேசன் மற்றும் ராஜாக்கண்ணு ஆகியோரை 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மூலம், செந்துறை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், மது அருந்தி காவலர்களை தாக்கிய நபர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த விசாரணையில், சிலப்பனுர் கிராமத்தை சேர்ந்த மதிவாணன், தாமரைக்கண்ணன், பரிதி ஆகிய மூவரும் மது அருந்தியதும் காவலர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதும் தெரிய வந்தது. மேலும் அவர்களிடம் இருந்து இரண்டு இரு சக்கர வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்து தளவாய் காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
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சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட ஊர்க்காவல் படை வீரர் வெங்கடேசன் ஆபத்தான நிலையில் இருந்ததால், அவரை உடனடியாக அரியலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மேல் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், வெங்கடேசனின் தலைப்பகுதியில் கடுமையாக தாக்குதல் நடந்துள்ளதாக கூறி, அவரை திருச்சியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக ஆம்புலன்ஸ் வாகன மூலம் அனுப்பி வைத்தனர்.