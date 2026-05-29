தவெக நிர்வாகிகள் தாக்கியதில் காவலரின் கை உடைந்த சம்பவம் - கும்பகோணத்தில் இருவர் கைது

சாலையில் இடையூறாக வைத்திருந்த பேனரை அகற்றியபோது ஏற்பட்ட மோதலில் போலீஸாரின் கை முறிக்கப்பட்டுள்ளது.

கும்பகோணம் மேற்கு காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 29, 2026 at 9:42 AM IST

கும்பகோணம்: பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக பேனர்களை வைத்த தவெகவினரை தட்டிக்கேட்ட காவலரின் கையை உடைத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸார், இரண்டு தவெக நிர்வாகிகளை கைது செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

கும்பகோணம், நால்ரோடில் தஞ்சாவூர் - மயிலாடுதுறை சாலையை இணைக்கும் பகுதியில், கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு, பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக தவெக நிர்வாகிகள் பேனர் வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது அவ்வழியாக வந்த காவலர் தேவேந்திரன், அவர்களை கண்டித்து சாலையில் இடையூறாக வைத்திருந்த பேனரை அகற்ற முயன்றுள்ளார்.

இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த தவெக வார்டு உறுப்பினர்களான அருண் (21), காளி (30) ஆகிய இருவரும், தேவேந்திரனுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஒரு கட்டத்தில் வாக்குவாதம் கைகலப்பாக மாறியுள்ளது. இதில், தவெக நிர்வாகிகள் இருவரும் சேர்ந்து தேவேந்திரனை தாக்கியதில் அவருடைய வலது கையின் மணிக்கட்டு எலும்பு முறிந்துள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து கும்பகோணம் மேற்கு காவல்நிலையத்துக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், போலீஸார் அங்கு விரைந்து வந்தனர். ஆனால், அதற்குள் தவெக நிர்வாகிகள் அருண் மற்றும் காளி ஆகிய இருவரும் அங்கிருந்து தப்பியோடி தலைமறைவாகிவிட்டனர்.

இதையடுத்து, காயமடைந்த காவலர் தேவேந்திரனை மீட்டு, கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி வழங்கப்பட்ட நிலையில், பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக அவர் தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.

மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக கும்பகோணம் மேற்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் சிவகுமார் வழக்குப்பதிவு செய்து, குற்றவாளிகள் இருவரையும் தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இதில், தலைமறைவாக இருந்த காளி கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மற்றொரு குற்றவாளியான அருண், கும்பகோணம் நீதிமன்றத்தில் தாமாக முன்வந்து சரணடைந்தார்.

இதையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த போலீஸார், அவர்களை கும்பகோணம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, பின்னர், நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி சிறையில் அடைத்தனர். தவெக நிர்வாகிகள் காவலரின் கையையே உடைத்த சம்பவம் போலீசார் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

