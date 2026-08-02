ஆன்லைன் கேமில் பணத்தை இழந்த காவலர் விபரீத முடிவு - சென்னையில் சோகம்
ஆன்லைன் கேமில் விளையாடி பணத்தை இழந்ததால், மன உளைச்சலில் இருந்ததாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : August 2, 2026 at 7:51 AM IST
சென்னை: ஆன்லைன் கேமில் பணத்தை இழந்ததால் மன உளைச்சலில் காவலர் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை கே.கே.நகர் காவல் நிலையத்தில் நீதிமன்ற காவலராக பணிபுரிந்து வந்தவர் விஷ்வநாத் (27). இவரது சொந்த ஊர் தர்மபுரி. இவருக்கு திருமணமாகி கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்புதான் ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இதற்கிடையே, பணிக்காக பரங்கிமலை தண்டுமா நகரில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக வசித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் (ஜூலை 31) விஷ்வநாத்தை பார்க்க அவரது நண்பர்கள் வீட்டிற்கு வந்துள்ளனர். அப்போது அவர்கள் கதவை திறந்து உள்ளே சென்று பார்த்தப்போது, விஷ்வநாத் வீபரீத முடிவை எடுத்து உயிரிழந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதுகுறித்து உடனடியாக பரங்கிமலை காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்தனர்.
அந்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், விஷ்வநாத்தின் உடலை மீட்டு குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், அவரின் விபரீத முடிவிற்கு என்ன காரணம் என விசாரணை நடத்தினர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், அவர் ஆன்லைன் கேமில் விளையாடி பணத்தை இழந்ததாகவும், அதற்காக நண்பர்களிடம் கடன் வாங்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் மன உளைச்சலில் இருந்த அவர் இந்த முடிவை எடுத்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் பரங்கிமலை பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
மேலும், அவரின் முடிவிற்கு வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.