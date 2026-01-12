கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் ரவுடி கொல்லப்பட்டதற்கு முன்விரோதமே காரணம்: கூடுதல் ஆணையர்
கடந்த 2022 ஆண்டு நடந்த ஒரு கொலைக்கு பழிக்கு பழியாக தான் இந்த கொலை நடந்துள்ளது போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
சென்னை: கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற கொலைக்கு முன்விரோதமே காரணம் என தெற்கு மண்டல கூடுதல் ஆணையர் நரேந்திரன் நாயர் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கொளத்தூர் மகாத்மா காந்தி நகரைச் சேர்ந்தவர் ஆதி (20). இவர் மீது பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் வழக்குகள் உள்ளன. இந்த நிலையில், தனது தோழி சுசித்ராவிற்கு பிறந்து உயிரிழந்த குழந்தையை பார்ப்பதற்காக இன்று கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்தார். அப்போது சுசித்ராவின் கணவரும், அவரது கூட்டாளிகளும் சேர்ந்து ஆதியை வெட்டிக் கொலை செய்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது.
எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவ வார்டு அருகே ரவுடி ஒருவர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், கொலை நடந்த இடத்தில் சென்னை தெற்கு மண்டல கூடுதல் ஆணையர் நரேந்திரன் நாயர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் கூறியபோது, '' கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரியில் ரவுடிக் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்துள்ளோம். காவல்துறை துரிதமாக செயல்பட்டு இந்த கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக இருவரை கைது செய்துள்ளனர்'' என்றார்.
தொடர்ந்து கொலை குறித்த பின்னணியை விவரித்த அவர், ''ஆவடி தாழம்பூர் நகரைச் சேர்ந்த பெண் (சுசித்ரா) கடந்த டிசம்பர் 15ஆம் தேதி பிரசவத்திற்காக மருத்துவமனைக்கு வந்துள்ளார். அவருக்கு டிசம்பர் 18ஆம் தேதி பெண் குழந்தை பிறந்தது. ஆனால் குழந்தை உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு நேற்று உயிரிழந்து விட்டது. இதனால் அந்தப் பெண்ணின் தோழி மற்றும் உறவினர்கள் மருத்துவர்கள் உடன் வாக்குவாதங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதையடுத்து குழந்தையின் உடல் பிணவறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
ஆதி என்கிற ஆதிகேசவன் ராஜமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி. அவர் மீது 2022-ல் கொலை வழக்கு போடப்பட்டு இரண்டு வருடங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது தான் அவர் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்துள்ளார். இந்த மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த சுசித்ரா அவரது தோழி என்பதால் அவரை பார்ப்பதற்காக அவர் மருத்துவமனைக்கு வந்துள்ளார்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், ஆதியுடன் வந்த நபரே எதிரிகளுக்கு (ஆதியின் எதிராளிகள்) தகவல் கொடுத்துள்ளார். அதன் பிறகு அவர்கள் வந்து ஆதியை வெட்டிக் கொலை செய்துவிட்டு தப்பி சென்று இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இந்தக் கொலை மருத்துவமனைக்கு உள்ளே நடக்கவில்லை, வெளியே காத்திருக்கும் பகுதிக்கு அருகில் தான் நடந்துள்ளது.
தற்போது இரண்டு பெண்களை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், ஏற்கனவே அவர்களுடன் முன்விரோதம் இருந்ததால் கொலை செய்ததாக தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த 2022 ஆண்டு நடந்த ஒரு கொலைக்கு பழிக்கு பழியாக தான் இந்த கொலை நடந்துள்ளது. மேலும் சந்தேகத்தின்பேரில் மேலும் 4 பேரிடமும் விசாரணை நடந்து வருகிறது. மூன்று அல்லது நான்கு பேர் தான் இந்த கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய அனைவரும் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள். அவர்களை பிடிக்க ஒன்பது தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் இரவு நேரத்தில் 10 காவல் அதிகாரிகள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுவார்கள். கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை காவல் நிலையம் புறக்காவல் நிலையமாக இருந்ததை தற்போது காவல் நிலையமாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு காவல் ஆய்வாளர் உட்பட 50 போலீசார் இங்கு பணியில் உள்ளனர். ஆனால் இரவு பணியில் இருந்த காவல்துறையினர் துரிதமாக செயல்பட்டு இருக்க வேண்டும். அலட்சியமாக பணியில் இருந்த காவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த ஆயத்தமாகி வருகிறோம்.
கொலை செய்யப்பட்ட ரவுடி ஆவடி காவல் ஆணையரகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியைச் சேர்ந்தவர். அவர் இங்கு வருகிறார் என்ற தகவல் கிடைத்து இருந்தால் அவரைக் கண்காணித்து இருப்போம். மருத்துவமனையில் சிசிடிவி கேமராக்கள் வேலை செய்கிறது. அதில் இருந்துதான் நாங்கள் சில ஆதாரங்களை எடுத்துள்ளோம்'' என்றார்.