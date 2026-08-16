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சுதந்திர தின விழாவில் மயங்கி விழுந்த காவலர் உயிரிழப்பு

இறுதி மரியாதைக்கு பின்னர், உயிரிழந்த காவலரின் உடல் அவரது சொந்த ஊரான தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.

உயிரிழந்த காவலர்
உயிரிழந்த காவலர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 7:29 AM IST

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சென்னை: ஜார்ஜ் கோட்டையில் நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழாவில், திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட காவலர் உயிரிழந்தார்.

நாடு முழுவதும் நேற்று 80 -வது சுதந்திர தின விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டிலும் முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் முதன்முறையாக கோட்டை கொத்தளத்தில் மூவர்ணக் கொடியை ஏற்றி வைத்தார். அப்போது, முதலமைச்சருக்கு காவலர்கள் அணிவகுப்பு மரியாதை வழங்கப்பட்டது.

வழக்கமாகக் காவலர்கள் இசை வாத்திய குழு இசைக்க மூவர்ணக் கொடியை முதலமைச்சர் ஏற்றுவது வழக்கம். அதேபோல, நேற்று காவல் படையின் பேண்ட் குழுவினர் இசை வாத்தியம் வாசிக்க வந்தனர். அதிலிருந்த காவலர் தர்மராஜிக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு, கீழே மயங்கி விழுந்தார்.

அதனைக் கண்ட அருகிலிருந்த காவலர்கள் அவருக்கு உடனடியாக முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்க முயற்சித்தனர். இருந்த போதிலும், அவருக்கு சுயநினைவு இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது. மேலும், மூச்சு இல்லாததால் உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் வரவழைக்கப்பட்டது.

மயங்கி விழுந்த காவலரை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி செல்லும் காட்சி
மயங்கி விழுந்த காவலரை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி செல்லும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த காவலரை நாற்காலியில் அமர வைத்தவாறு, ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் வரை தூக்கிச் சென்றனர். பின்னர், ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் இருந்த செவிலியர் உடனடியாக அவருக்கு CPR அவசர சிகிச்சை வழங்கினார். அப்போதும் அவருக்கு சுயநினைவு திரும்பாத காரணத்தால், தர்மராஜை உடனடியாக ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

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அங்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அவருக்கு வெண்டிலேட்டர் மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த காவலர் தர்மராஜ் (53), ஆவடியில் உள்ள புதிய காவலர் குடியிருப்பில் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்துள்ளார். அவருக்கு மனைவி மற்றும் இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர்.

பிரேதப் பரிசோதனைக்கு பின்னர், தர்மராஜின் உடல் ஆவடியில் உள்ள தமிழ்நாடு சிறப்புக் காவல்படை 2 -வது பட்டாலியன் வளாகத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அங்கு உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் சக காவலர்கள் அவரது உடலுக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்தினர். பின்னர் அவரது உடல் சொந்த ஊரான தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.

TAGGED:

CM VIJAY
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
சுதந்திர தின விழா
காவலர் உயிரிழப்பு
POLICE OFFICER DHARMARAJ DIES

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