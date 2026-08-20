திராவிடர் கழக வாகன பேரணிக்கு நிபந்தனையுடன் அனுமதி
திருநெல்வேலியில் நடைபெற உள்ள திராவிடர் கழகத்தின் எழுச்சி மாநாட்டிற்கு காவல்துறை அனுமதி வழங்கி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : August 20, 2026 at 2:29 PM IST
சென்னை: திராவிடர் கழகம் நடத்தும் வாகன பேரணிக்கு நிபந்தனையுடன் கூடிய அனுமதி வழங்கி என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை எதிர்த்தும் திராவிடர் கழகத்தினர் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருசக்கர வாகனப் பிரச்சாரப் பேரணிக்கு காவல்துறை அனுமதி மறுத்ததை ரத்து செய்து, இருசக்கர வாகன பேரணிக்கு அனுமதி அளிக்க தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி திராவிடர் கழகத்தின் துணைத் தலைவர் கலி. பூங்குன்றன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், பேரணியில் எத்தனை இருசக்கர வாகனங்களில் எத்தனை பேர் பங்கேற்க உள்ளனர். எந்த இடத்தில் வாகன பேரணி தொடங்கி எங்கு முடியும் என்பது உள்ளிட்ட விவரங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டுமென கடந்த ஆகஸ்ட் 18 அன்று உத்தரவிட்டிருந்தது.
அதன்படி, எந்த மாவட்டங்களின் வழியாக வாகன பேரணி நடத்தப்படும் என்பது குறித்து திராவிடர் கழகம் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அறிக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அப்போது, திருநெல்வேலியில் திராவிடர் கழகம் சார்பில் நடைபெறவுள்ள எழுச்சி மாநாட்டிற்கும் காவல்துறை அனுமதி மறுக்கத்ததாகவும் தெரிவித்தார். இதையடுத்து, உயர் நீதிமன்ற அறிவுறுத்தலின் படி, மாநாட்டுக்கு அனுமதி வழங்கிய காவல்துறை, பேரணிக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என நீதிமன்றத்தில் உறுதி அளித்திருந்தது.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதி வி. லட்சுமிநாரயணன் முன்பு இன்று (ஆகஸ்ட் 20) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, திராவிடர் கழகம் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன், 4 இடங்களில் இருசக்கர வாகன பேரணிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. பேரணிக்கு எத்தனை வாகனம் பயன்படுத்தப்படும், வாகனம் எண், எத்தனை பேர் கலந்து கொள்கின்றனர்? யார் கலந்து கொள்கின்றனர் என்ற விவரங்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என காவல்துறை கேட்பது புதுவிதமாக நிபந்தனைகளை விதிப்பதாகவே இருக்கிறது எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அருண் அன்புமணி, கலந்து கொள்பவர்கள் யார் என தெரிவிக்கவில்லை என்றால், கூட்டத்தில் திடீரென யாராவது கலந்து அசம்பாவிதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அதனால் கட்டாயமாக பேரணியில் கலந்துகொள்பவர்களின் விவரங்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று வாதிட்டார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் விசாரித்த நீதிபதி வி.லட்சுமிநாரயணன், திராவிடர் கழகத்தினர் கேட்ட இடங்களில் இருசக்கர வாகன பேரணிக்கு காவல்துறை அனுமதி அளித்துள்ளது. அதனால், யார் கலந்து கொள்கின்றனர் என்ற விவரங்களை வழங்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த வழக்கின் விசாரணையை பிற்பகலுக்கு ஒத்திவைத்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று பிற்பகல் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, திராவிடர் கழகத்தினர் நடத்தும் பேரணியில் 240 பேர் கலந்துகொள்கிறார்கள் என்று அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, இருசக்கர வாகன பேரணிக்கு காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு அளிப்பார்கள் என்று உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தீர்ப்பு வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
மேலும், இந்த இருசக்கர வாகன பேரணியில் ஏதேனும் மாறுபாடுகள் இருந்தால் அதுகுறித்து முன்கூட்டியே காவல்துறைக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.