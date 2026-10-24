சீட்டு விளையாட்டில் தகராறு; நண்பரை கொலை செய்து தப்பியோடிய இளைஞருக்கு போலீஸ் வலை
கொலை தொடர்பாக துரைப்பாக்கம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தலைமறைவான கௌரவை தேடி வருகின்றனர்.
Published : October 24, 2026 at 5:37 PM IST
சென்னை: சீட்டு விளையாட்டில் ஏற்பட்ட தகராறில், நண்பரை கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடிய இளைஞரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
சென்னை பெருங்குடி கோவிந்தசாமி நகரில் வெவ்வேறு தனியார் நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் நேபாளத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் வீடு எடுத்து தங்கி வந்துள்ளனர். இந்த சூழலில், இன்று (அக். 24) அதிகாலை அவர்கள் ரம்மி விளையாடி கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, தனியார் நிறுவனத்தில் ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை செய்த கணேஷ் (26) என்பவருக்கும், ஒட்டலில் சைனீஸ் மாஸ்டராக உள்ள கௌரவ் (25) என்பவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து அது கைகலப்பாக மாறியது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த கௌரவ் தன்னிடம் இருந்த கத்தியால் கணேஷை சராமாரியாக குத்தி உள்ளார்.
இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் நிலைத்தடுமாறி கணேஷ் மயங்கி விழுந்தார். இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அறையில் இருந்த சக இளைஞர்கள், கணேஷை மீட்டு விபத்தில் அடிப்பட்டதாக கூறி அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
அங்கு மருத்துவர்கள் கணேஷின் காயத்திற்கு சிகிச்சை அளிக்கும்போது, அது விபத்தில் ஏற்பட்ட காயம் போன்று இல்லாத காரணத்தினால், இளைஞர்கள் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டு உடனடியாக துரைப்பாக்கம் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தனர்.
அதன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று போலீசார் விசாரித்தபோது, கெளரவ் கத்தியால் கணேஷை குத்தியது தெரியவந்துள்ளது. இதற்கிடையே, சிகிச்சை பலனின்றி கணேஷ் உயிரிழந்தார்.
இதனையடுத்து, இதுதொடர்பாக துரைப்பாக்கம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தலைமறைவான கௌரவை தேடி வருகின்றனர். சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் கௌரவின் செல்போன் பதிவுகளையும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
மேலும், அவரின் நண்பர்களிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். போலீசார் தரப்பில் அளித்த தகவலின்படி, இருவருக்கும் இடையே ரூ. 2 ஆயிரம் பணம் தொடர்பாக முன் விரோதம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.