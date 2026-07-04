குதிரை பேர புகார் - செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக லுக்-அவுட் நோட்டீஸ்
கரூர் மாவட்டம், ராமேஸ்வரப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள செந்தில் பாலாஜி, அசோக்குமாரின் பூர்வீக வீட்டிற்குச் சென்ற திருவல்லிக்கேணி போலீசார் விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு செந்தில் பாலாஜி பெற்றோரிடம் சம்மன் வழங்கினர்.
Published : July 4, 2026 at 7:40 PM IST|
Updated : July 4, 2026 at 7:52 PM IST
சென்னை: தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் பேரம் பேசியாதாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமாருக்கு காவல்துறை லுக்-அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜாவிடம் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த வழக்கில் இதுவரை 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், இந்த வழக்கில் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறி முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரின் பெயர்களும் முதல் தகவல் அறிக்கையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், கடந்த நான்கு நாட்களாக தனிப்படை போலீசார் இருவரையும் தேடி வருகின்றனர். இதையடுத்து, செந்தில் பாலாஜியும் அசோக்குமாரும் விசாரணைக்காக வரும் திங்கட்கிழமை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகுமாறு சம்மன் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
அதற்காக, கரூர் மாவட்டம், மண்மங்கலம் வட்டம், ராமேஸ்வரப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமாரின் பூர்வீக வீட்டிற்குச் சென்ற திருவல்லிக்கேணி காவல் துறையினர் விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு செந்தில் பாலாஜி பெற்றோரிடம் சம்மன் வழங்கினர். இந்நிலையில், இருவரும் வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச் செல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யும் நோக்கில், செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக்குமாருக்கு காவல் துறை லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளது.
இதற்கிடையில், செந்தில் பாலாஜியும் அசோக்குமாரும் முன்ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனு விசாரணைக்கு வந்தபோது, அதை வரும் 6-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக முதல்வர் விஜய் வரும் 10 மற்றும் 11-ஆம் தேதிகளில் கரூர் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளார். அங்கு, கருர் கூட்ட நெரிசலில் உயிர் இழந்த குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவிக்க உள்ளார். மேலும் உயிரிழந்த குடும்பத்தில் உள்ள தகுதி வாய்ந்தவர்களுக்கு அரசு வேலை வழங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்நிலையில் கருர் கூட்ட நெரிசலுக்கு திமுகவும், செந்தில் பாலாஜியும் தான் காரணம் என தமிழக வெற்றி கழகம் ஏற்கனவே குற்றம் சாட்டி வந்த நிலையில், முதல்வர் கரூர் செல்வதற்கு முன்பாகவே செந்தில் பாலாஜி கைது செய்யயப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.