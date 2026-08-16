பெரம்பூரில் ATM பணம் நிரப்பும் வாகனத்தில் இருந்த பெட்டி மாயம்; ரூ.24 லட்சம் இருந்ததாக தகவல்
மாயமான ரூ.24 லட்சம் பணப்பெட்டியை மீட்பதற்கும், அது எவ்வாறு மாயமானது என்பதைக் கண்டறிவதற்கும் போலீசார் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 16, 2026 at 9:51 AM IST
சென்னை: வேளச்சேரியில் இருந்து ஏடிஎம்களில் பணம் நிரப்புவதற்காக ரூ.4.69 கோடி பணத்துடன் புறப்பட்ட தனியார் நிறுவனத்தின் பணம் ஏற்றிச் செல்லும் வாகனத்தில் இருந்து ரூ.24 லட்சம் மாயமான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னையில் தனியார் வங்கியின் ஏடிஎம்களில் பணம் நிரப்பும் பணியை ஒப்பந்த அடிப்படையில் தனியார் நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த நிறுவன ஊழியர்கள், வழக்கம்போல் வேளச்சேரியில் உள்ள நிறுவன அலுவலகத்தில் இருந்து ஏடிஎம்களில் பணம் நிரப்புவதற்காக புறப்பட்டுள்ளனர்.
அப்போது, வாகனத்தில் மொத்தம் ரூ.4 கோடியே 69 லட்சம் பணம் மற்றும் 105 பணப்பெட்டிகள் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. சென்னையில் உள்ள 16 ஏடிஎம் மையங்களில் பணம் நிரப்பும் பணி திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
அதன்படி, ஒவ்வொரு ஏடிஎம் மையமாக சென்று பணத்தை நிரப்பிய ஊழியர்கள், 15-வது ஏடிஎம் மையமாக பெரம்பூர் பேப்பர் மில் சாலையில் உள்ள ஏடிஎம் மையத்திற்கு சென்றுள்ளனர். அப்போது வாகனத்தில் இருந்த பணப்பெட்டிகளை சரிபார்த்தபோது, 3 பணப்பெட்டிகள் குறைவாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
அதனால் அதிர்ச்சியடைந்த ஊழியர்கள், தாங்கள் வந்த பாதையில் வாகனத்தை நிறுத்தி, பணப்பெட்டிகள் எங்கேயாவது விழுந்துள்ளதா? என தேடியுள்ளனர். அப்போது முரசொலிமாறன் மேம்பாலத்தில் 2 காலி பணப்பெட்டிகள் கிடைத்துள்ளன. ஆனால், மற்றொரு பணப்பெட்டி மட்டும் கிடைக்கவில்லை.
மாயமான அந்த ஒரு பணப்பெட்டியில் மட்டும் சுமார் ரூ.24 லட்சம் பணம் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து உடனடியாக காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் பணப்பெட்டி மாயமானது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். முரசொலிமாறன் மேம்பாலத்தில் சம்பவம் நடந்திருக்கக்கூடிய பகுதியை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர்.
மேலும், மேம்பாலத்தில் நேரடியாக சிசிடிவி கேமரா வசதி இல்லாத நிலையில், அதன் அருகே உள்ள சாலைகள் மற்றும் கட்டடங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராக்களை போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, பணப்பெட்டி வாகனத்தில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்ததா? அந்த நேரத்தில் அந்த வழியாக சென்றவர்கள் யாரேனும் பணப்பெட்டியை எடுத்துச் சென்றார்களா? என்பது குறித்து சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் ஆய்வு நடைபெற்று வருகிறது.
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மேலும், பணப்பெட்டிகள் வாகனத்தில் இருந்து எப்படி குறைந்தன, மூன்று பெட்டிகளில் இரண்டு மட்டும் காலியாக கிடைத்தது எப்படி, மாயமான பெட்டியிலிருந்த ரூ.24 லட்சம் பணம் என்ன ஆனது என பல்வேறு கோணங்களில் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவம் நடந்த நேரத்தில் அந்த வழியாக சென்ற வாகனங்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்கள் குறித்தும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
தற்போது மாயமான ரூ.24 லட்சம் பணப்பெட்டியை மீட்பதற்கும், அது எவ்வாறு மாயமானது என்பதைக் கண்டறிவதற்கும் போலீசார் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள ICF போலீசார், பணம் நிரப்பும் பணியில் ஈடுபட்ட சதீஷ், மைக்கேல், அருள் பிரசாத், வாகன ஓட்டுநர் ஏசுபாதம் ஆகிய 4 பேரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.