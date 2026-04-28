ஜேம்ஸ் வசந்தனின் கார் கண்ணாடி உடைப்பு அரசியல் இல்லை - காவல்துறை விசாரணையில் வெளியான தகவல்
உணவகத்தின் அருகிலிருந்த சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்தபோது கார் கண்ணாடியை ஒரு பெண் உடைத்தது தெரியவந்தது.
Published : April 28, 2026 at 12:59 PM IST
சென்னை: பிரபல இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தனின் கார் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் அரசியல் இல்லை என போலீஸ் விசாராணையில் தெரியவந்துள்ளது.
‘சுப்பிரமணியபுரம்’, ‘பசங்க’ போன்ற படங்களுக்கு இசையமைத்து மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன். இவர் தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளராகவும் பணியாற்றி வருகிறார்.
இவர் சமீபகாலமாக தவெக தலைவர் விஜய் குறித்தும், அவரது அரசியல் குறித்தும் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார். அதுமட்டுமல்லாமல், கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்று விஜய்க்கு எதிராக கடுமையாக பேசி வருகிறார். இதற்கு எதிர்வினையாற்றும் வகையில் தவெக தொண்டர்களும் அவரை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப்ரல் 26) சென்னை கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலை கொட்டிவாக்கம் பகுதியில் உள்ள ஒரு உணவகத்துக்கு ஜேம்ஸ் வசந்தன் குடும்பத்துடன் மதிய உணவு சாப்பிட சென்றுள்ளார். திரும்பி வந்து பார்த்தபோது பின்பக்க இருக்கையின் ஜன்னல் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
இதுகுறித்து அவர் வீடியோ ஒன்றை எடுத்து தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்து, “தறுதலைகளின் வேலையா அல்லது தற்குறிகளின் வேலையா என்று தெரியவில்லை. இன்று மதியம் நான் ஒரு உணவகத்திற்கு சாப்பிடச் சென்றபோது இந்த சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், தவெக கட்சியை சேர்ந்தவர்களின் வேலையாக இருக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இது தொடர்பாக திருவான்மியூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அந்த உணவகத்தின் அருகிலிருந்த சிசிடிவி கேமிராக்களை போலீசார் ஆய்வு செய்ததில், கார் கண்ணாடியை உடைத்தவர் யார் என்ற விவரம் வெளிவந்துள்ளது.
ஜேம்ஸ் வசந்தன் சாப்பிடச் சென்றிருந்த உணவகத்தின் வாசலில் கார் நிறுத்த இடம் இல்லாததால், அருகில் சாலை ஓரத்தில் நிறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு அவர் நிறுத்தும்போது, ஒரு வீட்டின் முன்பு நிறுத்தியுள்ளார். இதனால் அந்த வீட்டைச் சேர்ந்த பெண்ணால் வீட்டிற்கு செல்லமுடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் ஆத்திரதமடைந்த அப்பெண், கார் கண்ணாடியை உடைத்தது தெரியவந்துள்ளது. இதனையடுத்து, ஜேம்ஸ் வசந்தன் கார் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டதில் எந்தவித அரசியலும் இல்லை என போலீசார் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
இதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, ஜேம்ஸ் வசந்தனும் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டார். இருப்பினும், திருவான்மியூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தொடர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.