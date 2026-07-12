ETV Bharat / state

இளைஞர் வெட்டி படுகொலை; நெல்லையில் பட்டப்பகலில் பயங்கரம்

குற்றவாளிகளை கைது செய்தால் மட்டுமே, உடலை எடுக்க அனுமதிப்போம் என்று உயிரிழந்தவரின் உறவினர்கள் போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

உயிரிழந்த நபரின் உறவினர்கள் அழும் காட்சி
உயிரிழந்த நபரின் உறவினர்கள் அழும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 2:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: நெல்லை டவுனில் இளைஞர் ஒருவர் பட்டப்பகலில் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெல்லை டவுன் பாறையடி மந்திரமூர்த்தி தெருவைச் சேர்ந்தவர் குருநாதன். இவரது மகன் ஆவுடையப்பன் (38). பிளம்பராக வேலை பார்த்து வந்த அவருக்கு திருமணமாகி மனைவி மற்றும் 2 குழந்தைகள் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 12) காலை சங்கரன்கோவில் - நெல்லை டவுன் மெயின்ரோடு பகுதியில் உள்ள கோட்டை அடி சுடுகாடு அருகே ஆவுடையப்பன் நடந்து சென்று கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போது, அவ்வழியாக வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சிலர் திடீரென ஆவுடையப்பனை வழிமறித்து சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு, அங்கிருந்து தப்பியுள்ளனர்.

அதில் பலத்த காயமடைந்த அவர், ரத்த வெள்ளத்தில் துடிதுடித்து சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிந்தார். அதனை அறிந்த உறவினர்கள், சம்பவ இடத்தில் திரண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தகவல் அறிந்த நெல்லை டவுன் போலீசார் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், உயிரிழந்த ஆவுடையப்பனின் உடலை மீட்ட போலீசார், பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்ப முயற்சித்தபோது, அவரது உறவினர்கள் உடலை எடுக்கவிடாமல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும், குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து கைது செய்தால் மட்டுமே, உடலை எடுக்க அனுமதிப்போம் என்று போலீசாரிடம் அவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.

இதையும் படிங்க: மதுரை அருகே சட்டவிரோதமாக பட்டாசு தயாரிப்பு - தம்பதி கைது

இதையடுத்து, காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் வரவழைக்கப்பட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. அப்போது பேசிய போலீசார் முதல்கட்டமாக உடலை மருத்துவமனைக்கு அனுப்ப வேண்டும். எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தாருங்கள், நிச்சயமாக இந்த கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய நபர்கள் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என உறுதி அளித்தனர். பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் உடலை போலீசார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

கொலையாளிகள் யார்? முன்விரோதம் காரணமாக இந்த கொலை நடந்ததா? என பல கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் குற்றச் சம்பவங்களை கட்டுப்படுத்த காவல்துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர். இதுபோன்ற சூழலில், இன்று பட்டப்பகலில் நிகழ்ந்த கொலை சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

நெல்லையில் இளைஞர் வெட்டிக் கொலை
இளைஞர் வெட்டிக் கொலை
TIRUNELVELI MURDER
YOUTH MURDER
YOUTH MURDER IN NELLAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.