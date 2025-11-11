ETV Bharat / state

ராஜபாளையத்தில் கோயில் காவலாளிகள் வெட்டிக்கொலை: நள்ளிரவில் நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்!

ராஜபாளையத்தில் கோயிலில் இரவு நேர காவலில் இருந்த இருவர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நச்சாடை தவிர்த்தருளிய சுவாமி கோயிலில் விசாரணை மேற்கொள்ளும் போலீசார்
நச்சாடை தவிர்த்தருளிய சுவாமி கோயிலில் விசாரணை மேற்கொள்ளும் போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
விருதுநகர்: ராஜபாளையத்தில் கோயில் காவலாளிகள் இருவர் நள்ளிரவில் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விசாரணையில், விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே தேவதானம் கிராமத்தில், இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான நச்சாடை தவிர்த்தருளிய சுவாமி கோயில் (சிவன் கோயில்) உள்ளது. இக்கோயிலில், அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த பேச்சிமுத்து (60), சங்கர பாண்டியன் (50) மற்றும் மாடசாமி ஆகிய மூன்று பேர் காவலாளியாக வேலை பார்த்து வந்தனர்.

இதில், மாடசாமி நேற்று பகலில் வேலை பார்த்ததால் மற்ற இருவரும் இரவு நேரத்தில் காவலில் இருந்தனர். இந்த நிலையில் இன்று (நவ.11) காலை 6 மணியளவில் மாடசாமி கோயிலுக்கு வந்தபோது பிரதான கதவின் சிறிய கதவு திறந்திருந்தது. பின்னர் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பேச்சிமுத்து மற்றும்சங்கர பாண்டியன் ஆகிய இருவரும் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் சடலமாக கிடந்தனர். அருகே, இருந்த உண்டியல் சேதமாகி இருந்தது.

இதனைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த மாடசாமி இச்சம்பவம் குறித்து கோயில் அதிகாரிகளிடம் தகவல் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் உயிரிழந்த இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து சேத்தூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், கோயிலில் இருந்த உண்டி உடைக்க முயற்சி செய்யப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, கோயிலில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை கொண்டு டிஎஸ்பி பஸினா பீவி தலைமையிலான காவல்துறையினர் தற்போது விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இருப்பினும், இந்த கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டது யார்? எதற்காக கொலை செய்தனர்? என்பது குறித்து இதுவரை எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. இதற்கிடையில், கொலை குறித்து தகவல் அறிந்து உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்கள் கோயில் முன்பாக திரண்டதால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில், கொலை செய்தவர்களை கைது செய்யும் வரை இறந்தவர்கள் உடலை வாங்க மாட்டோம் என உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இரவு நேர காவலில் இருந்த 2 காவலாளிகள் கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

