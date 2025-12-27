வீட்டின் கேட் இடிந்து விழுந்து 2 சிறுமிகள் உயிரிழப்பு - சிவகாசியில் பரபரப்பு
சிவகாசியில் வீட்டில் விளையாடிக்கொண்டிருந்த சிறுமிகள் மீது கேட் விழுந்து உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : December 27, 2025 at 2:04 PM IST
விருதுநகர்: சிவகாசி அருகே வீட்டின் கேட் சுவருடன் இடிந்து விழுந்ததில் இரண்டு சிறுமிகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே கொங்கலாபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜாமணி. இவரது மனைவி ராஜேஸ்வரி. இவர் காவலராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர்களது மகள் கமலிகா (9). இந்நிலையில், ராஜேஸ்வரி வழக்கம் போல் பணிக்கு சென்ற நிலையில், அவரது மகளும், அவரின் தங்கை மகள் ரிஷிகா (4) ஆகிய இருவரும் வீட்டின் இரும்பு கேட் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது எதிர்பாராத விதமாக, இரும்பு கேட் சுவருடன் சரிந்து விழுந்தது. இதில் சிறுமிகள் இருவரும் சுவரின் இடிபாடுகளில் சிக்கினர். அருகில் யாரும் இல்லாததால், சிறுமிகள் வலியில் துடித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த போலீசார், உயிரிழந்த சிறுமிகளின் உடல்களை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சிவகாசி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
வீட்டின் வாசலில் விளையாடிக்கொண்டிருந்த இரண்டு சிறுமிகள், வீட்டின் கேட் விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.