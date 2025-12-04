ETV Bharat / state

நிலத்தகராறில் பெண் எஸ்ஐ கணவர் படுகொலை - தூத்துக்குடியில் பயங்கரம்

நிலத்தகராறில் சிறப்பு உதவி காவல் ஆய்வாளரின் கணவர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 4, 2025 at 1:40 PM IST

1 Min Read
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் அருகே நிலத் தகராறில் காவல் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளரின் கணவர் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் குறித்து தட்டார்மடம் காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து, தலைமறைவாக உள்ள நபரை தேடி வருகின்றனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள புத்தன்தருவை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜேம்ஸ் சித்தர் செல்வன் (57). இவர் சொந்தமாக கார் வைத்து வாடகைக்கு ஓட்டி வந்தார். இவரது மனைவி மெட்டில்டா ஜெயராணி. இவர் சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் காவல் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளராக பணி புரிந்து வருகிறார். இவர்கள் தங்கள் இரு மகன்களுடன் தட்டார்மடம் காவலர் வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் வசித்து வருகின்றனர்.

இதில், ஜேம்ஸ் சித்தர் செல்வனின் தாயார் புத்தன்தருவையில் உள்ள மற்றொரு வீட்டில் தனியாக வசித்து வருகிறார். இவர் இருக்கும் வீடு மற்றும் இடம் அளவீடு தொடர்பாக அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஜேக்கப் (44) என்பவருடன் பிரச்சனை ஏற்பட்டு நீண்ட காலமாக முன் விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது.

உயிரிழந்த ஜேம்ஸ் சித்தர் செல்வன்
கொலை செய்யப்பட்ட ஜேம்ஸ் சித்தர் செல்வன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இந்த நிலையில், ஜேம்ஸ் சித்தர் செல்வன் நேற்று அவரது தாயாரை பார்க்க புத்தன்தருவைக்கு சென்றார். அப்போது, நிலம் தொடர்பாக ஜேக்கப் மற்றும் ஜேம்ஸ் சித்தர் செல்வன் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதில் ஆத்திரமடைந்த ஜேக்கப், ஜேம்ஸ் சித்தர் செல்வனை தான் மறைந்து வைத்திருந்த ஆயுதத்தால் கொடூரமாக தாக்கி விட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்று விட்டார்.

ஜேம்ல் சித்தர் செல்வனின் அலறல் சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்த அக்கம்பக்கம் வசிப்பவர்கள், பலத்த காயத்துடன் உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்த அவரை மீட்டு சாத்தான்குளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் பலத்த காயம் அடைந்த ஜேம்ஸ் சித்தர் செல்வன் வரும் வழியிலேயே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.

இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தட்டார்மடம் போலீசார், இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து தலைமறைவான ஜேக்கப்பை தேடி வருகின்றனர். நிலத்தகராறில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளரின் கணவர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

