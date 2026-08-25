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கறிக்கடையில் வெடித்த நாட்டு வெடிகுண்டு; நரிக்குறவர், சிறுவன் உட்பட 4 பேர் படுகாயம்

பையில் இருந்ததாக கூறப்படும் நாட்டு வெடிகுண்டுகள் எதற்காக தயாரிக்கப்பட்டன? அவை யாரிடம் கொண்டு செல்லப்பட்டன? எங்கிருந்து எடுத்து வந்தார்? என பல கோணங்களில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 5:32 PM IST

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வேலூர்: காட்பாடி அருகே கறிக்கடையில் நாட்டு வெடிகுண்டுகள் வெடித்ததில், நரிக்குறவர் இனத்தைச் சேர்ந்தவர் உள்பட 4 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். அதில், மெக்கானிக் ஒருவர் கவலைக்கிடமான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக திருவலம் காவல் நிலைய போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், வேலூர் மாவட்டம் திருவலம் அடுத்த அம்முண்டி பகுதியில் இஸ்மாயில் என்பவர் கறிக்கடை நடத்தி வருகிறார். சம்பவத்தன்று நரிக்குறவர் இனத்தைச் சேர்ந்த டிங்கிரி என்பவர் அவரது முதுகில் பெரிய பை ஒன்றை மாட்டிக்கொண்டு கறிக்கடைக்கு வந்துள்ளார். அங்கு அவர் கறி வாங்கிக் கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

அப்போது அருகில் இருசக்கர வாகன மெக்கானிக் கடை நடத்திவரும் பிரபு என்பவர், டிங்கிரி கொண்டு வந்திருந்த பையில் என்ன இருக்கிறது? எனக் கேட்டதாகவும், திடீரென அவரது கையில் வைத்திருந்த ஸ்பேனரால் அந்த பையை வேகமாக அடித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதனால், யாரும் எதிர்பாராத நேரத்தில் அந்த பையில் இருந்ததாகக் கூறப்படும் நாட்டு வெடிகுண்டுகள் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்தன. கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ஏற்பட்ட இந்த வெடி விபத்தில், பையை கொண்டு வந்த டிங்கிரி, மெக்கானிக் பிரபு, அருகிலிருந்த 8 வயது சிறுவன் கபிலன் மற்றும் கறிக்கடை உரிமையாளர் இஸ்மாயில் ஆகிய நான்கு பேரும் படுகாயம் அடைந்தனர்.

வெடிச்சத்தம் கேட்டு சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த அப்பகுதி மக்கள், காயமடைந்தவர்களை மீட்டு சேர்க்காடு பகுதியில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.

அதையடுத்து நான்கு பேரும் மேல் சிகிச்சைக்காக ராணிப்பேட்டை சிஎம்சி மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர். அதில், மெக்கானிக் பிரபுவின் நிலை மட்டும் கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதற்கிடையே தகவலறிந்து வந்த திருவலம் காவல் நிலைய போலீசார் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். மேலும், வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, சம்பவ இடத்தில் வெடிபொருட்கள் தொடர்பான சோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

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குறிப்பாக, பையில் இருந்ததாக கூறப்படும் நாட்டு வெடிகுண்டுகள் எதற்காக தயாரிக்கப்பட்டன? அவை யாரிடம் கொண்டு செல்லப்பட்டன? டிங்கிரி அந்த வெடிகுண்டுகளை எங்கிருந்து எடுத்து வந்தார்? அவற்றை அவர் எதற்காக எடுத்துச் சென்றார்? என பல கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும், சம்பவம் தொடர்பாக அப்பகுதியில் உள்ளவர்களிடமும் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. வெடிகுண்டு நிபுணர்களின் ஆய்வு மற்றும் போலீசாரின் விசாரணை முடிவடைந்த பின்னரே, வெடிபொருட்களின் தன்மை, அவை எவ்வாறு அங்கு வந்தன? அவற்றின் பின்னணி என்ன? உள்ளிட்ட முழு தகவல்களும் தெரியவரும் எனக் கூறப்படுகிறது.

நாட்டு வெடிகுண்டு வெடித்த சம்பவம் அம்முண்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பீதியை கிளப்பியுள்ளது.

TAGGED:

நாட்டு வெடிகுண்டு
VELLORE COUNTRY BOMB EXPLOSION
வேலூர்
நாட்டு வெடி வெடித்து விபத்து
COUNTRY BOMB EXPLOSION

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