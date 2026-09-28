ETV Bharat / state

நெல்லையில் ரயிலுக்காக காத்திருந்த பயணிக்கு கத்திகுத்து - இரண்டு பேரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை

திருநெல்வேலி ரயில் நிலைய போலீசார், வழக்குப்பதிவு செய்து இரண்டு இளைஞர்களிடமும், கத்தியால் குத்திய காரணம் குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

நெல்லை ரயில் நிலையம்
நெல்லை ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 3:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் ரயிலுக்காக காத்திருந்த நபருக்கு கத்திகுத்து விழுந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுதொடர்பாக இருவரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சேலம் மாவட்டம், கருங்கல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முத்துசாமி. இவர் தனது குடும்பத்தினருடன் திருச்செந்தூர் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு சேலம் செல்வதற்காக திருநெல்வேலி ஜங்ஷன் ரெயில் நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார். நேற்றிரவு 9 மணிக்கு ரயில் என்பதால் முத்துசாமி மற்றும் அவரது உறவினர் ஆகிய இருவரும் குடும்பத்தினரை ரயில் நிலையத்தில் அமர வைத்துவிட்டு அனைவருக்கும் உணவு வாங்குவதற்காக ரயில் நிலையத்திற்கு வெளியில் வந்துள்ளனர்.

அவர்கள் ரயில் நிலையம் முன்பு உள்ள காமராஜர் சிலை அருகே வந்துள்ளனர். அப்போது தினமும் ரயில் நிலையத்திலேயே சுற்றித் திரிவதாக கூறப்படும் ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது சகோதரர் வீரபத்திரன் ஆகிய இரண்டு இளைஞர்களும், முத்துசாமியிடம் தகராறு செய்ததாக தெரிகிறது. இந்நிலையில் முத்துசாமியை இருவரும் கத்தியால் குத்திவிட்டு தப்பி ஓடியதாக தெரிகிறது.

இதில் பலத்த காயமடைந்த முத்துசாமி உடனடியாக மீட்கப்பட்டு, பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். இதனிடையே தப்பி ஓடிய இருவரையும் அக்கம்பக்கத்தில் நின்ற ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் விரட்டிப் பிடித்தனர். அப்போது ராமகிருஷ்ணன் என்பவர் தப்பிக்க திட்டமிட்டு, தான் வைத்திருந்த கத்தியால் தனது கையை வெட்டிக் கொண்டு, தன்னையும் தாக்கி கொண்டதாக கூறியுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: பணிச்சுமை தரப்படுவதாக ஆடியோ வெளியிட்ட காவலர் பணியிடை நீக்கம் - காவல் ஆய்வாளர் விளக்கம்

மேலும் பொதுமக்கள் அந்த இருவரையும் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். இதில் காயமடைந்த ராமகிருஷ்ணன், பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் இதுகுறித்து திருநெல்வேலி ரயில் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து முத்துசாமியை கத்தியால் குத்த காரணம் என்ன? இரண்டு இளைஞர்களும் ரயில் நிலையத்தில் சுற்றித் திரிவதால், கஞ்சா போதையில் இருந்தார்களா என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ரயில் நிலையத்தில் ரயிலுக்காக காத்திருந்த பயணி கத்தியால் குத்தப்பட்ட சம்பவம், திருநெல்வேலி சந்திப்பு பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

TIRUNELVELI JUNCTION
YOUNGSTER STABBED PERSON
நெல்லை கத்திகுத்து
NELLAI CRIME
NELLAI PERSON STABBED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.