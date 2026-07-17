சென்னையில் ரூ. 11 லட்சம் கள்ளநோட்டுகள் பறிமுதல்: 2 பேரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை
போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், மலேசியாவில் இருந்து இந்த கள்ளநோட்டுகளை இவர்கள் தமிழ்நாடு கொண்டு வருவதும், அதனை இங்கு புழக்கத்தில் விடுவதும் வாடிக்கையாக வைத்திருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது
Published : July 17, 2026 at 2:07 PM IST
சென்னை: 11 லட்ச ரூபாய் கள்ளநோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில், கைது செய்யப்பட்ட மலேசிய பெண் புவனேஸ்வரி மற்றும் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
திருவல்லிக்கேணி பகுதியில் உள்ள தனியார் லாட்ஜ் ஒன்றில் நேற்று முன்தினம் போலீசாரால் பதினொரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும் அந்த கள்ள நோட்டுகளை வைத்திருந்த ஷபிக் ரகுமான்(37), என்பவரை கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து, அவரை காவல் நிலையம் வைத்து சென்று விசாரணை நடத்தியதன் மூலம், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் (40) என்பவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். இவர்களிடமிருந்து சுமார் 11 லட்ச ரூபாய் கள்ள நோட்டு பணமும், சில யூரோ கரன்சிகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இதனையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட இருவர்களுக்கும் மலேசியாவைச் சேர்ந்த கள்ள நோட்டு கும்பலுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு உள்ளதா என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது மலேசியாவில் இருந்து தான் இந்த கள்ள நோட்டுகள் இங்கு கொண்டு வந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அதாவது, மலேசியாவில் இருந்து அவர்கள் இந்த கள்ள நோட்டுகளை இந்தியாவிற்கு கொண்டுவருவதை வாடிக்கையாக வைத்திருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
மலேசியாவில் உள்ள பரிமளா என்ற பெண் ஒருவரின் மூலமாகவே இவர்கள் இத்தகைய கடத்தலில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. அதன் அடிப்படையில் தான் இவர்களுக்கு உதவியதாக கூறப்படும் மலேசிய பெண் புவனேஷ்வரி, நேற்று இரவு சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து மலேசியாவுக்கு செல்ல திட்டமிட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், கள்ளநோட்டு வழக்கில் தொடர்புடையவர் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில், அவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் பரிமளா என்பவர் சென்னையில் ஒரு மாதம் தி.நகர் பகுதியில் உள்ள தனியார் ஓட்டல் ஒன்றில் தங்கியிருந்ததும், அவர் மூலமாகவே ரவிச்சந்திரனுக்கு கள்ளநோட்டுகள் கிடைத்திருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது. மேலும் ரவிச்சந்திரன் கைது செய்யப்படுவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் தான் பரிமளா சென்னையிலிருந்து மலேசியா சென்று இருப்பதும், அவர் தங்கி இருந்த அறையில் புவனேஸ்வரியும் உடன் தங்கி இருந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
மலேசியாவில் இருந்து இந்த கள்ளநோட்டுகளை இவர்கள் தமிழ்நாடு கொண்டு வருவதும், அதனை இங்கு புழக்கத்தில் விடுவதும் வாடிக்கையாக வைத்திருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இதற்கிடையில், மலேசியாவில் இருந்து சுமார் ரூ. 1 கோடி மதிப்பிலான கள்ளநோட்டுகள் கொண்டு வரப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் இத்தகவலை போலீசார் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தாத நிலையில், தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
மேலும், ரவிச்சந்திரன் கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு மலேசியாவில் இருந்து தமிழ்நாடு வந்ததாகவும், அதன் பின்னர் அடிக்கடி மலேசியாவுக்கு சென்று வந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. மேலும் அவரது சகோதரர் ரமேஷ் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக மலேசியாவில் வசித்து வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மலேசிய கும்பலின் தொடர்பு குறித்து ரவிச்சந்திரனிடம் திருவல்லிக்கேணி போலீசார், ஒருங்கிணைந்த குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு, சிபிசிஐடி மற்றும் மத்திய உளவுத்துறையினர் இணைந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.