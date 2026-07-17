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தவெக எம்.எல்.ஏ குதிரை பேர வழக்கு: பிரபல செய்தியாளரின் எஸ்.எம்.எஸ்-களை ஆய்வு செய்யும் போலீஸ்

தனியார் தொலைக்காட்சி பத்திரிகையாளர் இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே தொடர்புடைய திருநாவுக்கரசு என்பவருக்கு ஆட்சேபகரமான வகையில் குறுத்தகவல் அனுப்பி, இந்த குற்றச்செயலின் போது தொடர்ச்சியாக தொடர்பில் இருந்ததாக போலீஸ் தெரிவித்துள்ளது.

திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம்
திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 7:56 AM IST

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சென்னை: த.வெ.க., எம்.எல்.ஏவிடம் குதிரை பேரம் பேசிய வழக்கு தொடர்பாக தனியார் தொலைக்காட்சி செய்தியாளரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி, அவரின் மொபைல் போனை பகுப்பாய்விற்காக பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினை சேர்ந்த ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற உறுப்பினரும், மருத்துவருமான என். இளையராஜா, தன்னை சென்னை அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த யூடியுபரும், ஐ.டி.பி.எஸ் என்ற கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனத்தினை நடத்தி வருபவருமான திருநாவுக்கரசு என்பவர் சில நபர்களுடன் தொடர்புகொண்டு, சட்டப்பேரவை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் த.வெ.க எடுக்கும் நிலைப்பாட்டை மீறி அவர்களுக்கு எதிராக வாக்களிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியதாக தெரிவித்திருந்தார்.

அவ்வாறு செய்தால் 35 கோடி ரூபாய் லஞ்சமாக வழங்குவதாகவும் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் குதிரை பேரம் நடத்தியதாக இளையராஜா கூறியிருந்தார். அவ்வாறு செயல்பட மறுத்ததால் அவருக்கும், அவரது குடும்பத்தினருக்கும் கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

அப்புகாரின் பேரில் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. இந்த வழக்கில் இதுவரை 12 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, விசாரணைக்கு பிறகு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் எம்.எல்.ஏ இளையராஜாவை மிரட்டியதாகக் கூறப்படும் 3 பேரை காவலில் எடுத்து, தனிப்படை போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த வழக்கில் போலீசார் நடத்திய புலன் விசாரணையில் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள திருநாவுக்கரசு, சிலருடன் சேர்ந்து கூட்டுச்சதி செய்தது தெரியவந்தது. அதன்படி, ‘மேகாலயா புராஜக்ட்’ என்ற பெயரிட்டு சுமார் 15 த.வெ.க சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பெருந்தொகை கொடுத்து விலைக்கு வாங்கி, ஆட்சியின் நிலைத்தன்மையை சீர் குலைக்கும் வகையில் செயல்பட்டதும் விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

தனியார் தொலைக்காட்சி செய்தியாளரிடம் போலீசார் விசாரணை
தனியார் தொலைக்காட்சி செய்தியாளரிடம் போலீசார் விசாரணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவ்வழக்கின் ஆவண சாட்சியங்களை போலீஸ் ஆய்வு செய்தபோது, பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சியின் மூத்த செய்தியாளர் ஒருவர், ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ள திருநாவுக்கரசுடன் தொடர்பில் இருந்தது அம்பலமாகியுள்ளது. அவர் ஆட்சேபகரமான வகையில் குறுத்தகவல் அனுப்பி, இந்த குற்றச் செயலின் போது தொடர்ச்சியாக தொடர்பில் இருந்ததும், போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

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இது குறித்து அந்த செய்தியாளருக்கு முறையாக சம்மன் அனுப்பப்பட்டு நேற்றும், இன்றும் டி1 திருவல்லிக்கேணி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வாக்குமூலம் பெற்றுள்ளனர். இவ்வழக்கு தொடர்புடைய ஆதாரங்களை அறிய, அவரது செல்போன் சைபர் பகுப்பாய்விற்கு உட்படுத்த பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த வழக்கு குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

TVK MLA ILAYARAJA
தவெக எம்எல்ஏ வழக்கு
தொலைக்காட்சி செய்தியாளரிடம் விசாரணை
JOURNALIST IN HORSE TRADING CASE
TVK MLA HORSE TRADING CASE

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