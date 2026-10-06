தெருவில் நின்று கொண்டிருந்த இளைஞர் படுகொலை - சென்னையில் பயங்கரம்
இளைஞர் முன்விரோதம் காரணமாக கொலை செய்யப்பட்டாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 6, 2026 at 1:49 PM IST
சென்னை: மயிலாப்பூரில் தெருவில் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த இளைஞர் அடையாளம் தெரியாத நபரால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை வேளச்சேரி, பாலாஜி நகரை சேர்ந்தவர் சத்தியசீலன் (19). இவர் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து விட்டு ஏசி மெக்கானிக்காக வேலை பார்த்து வந்தார். கடந்த மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு மயிலாப்பூர், வீரபத்திரன் தெருவில் வசித்து வந்த சத்தியசீலன், நண்பர்களுடன் சேர்ந்து போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையானதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக அவரது பெற்றோர் போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் அவரை சேர்ந்து சிகிச்சை அளித்து வந்தனர்.
பின்னர் சத்தியசீலன் குடும்பத்தினர் மைலாப்பூரில் உள்ள வீட்டை காலி செய்து விட்டு வேளச்சேரிக்கு குடி பெயர்ந்தனர். வேளச்சேரிக்கு சென்ற சத்தியசீலன் மைலாப்பூரில் வசிக்கும் தனது நண்பர் சபரி என்பவரை பார்க்க அடிக்கடி வந்து செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போது நண்பரை பார்க்க மயிலாப்பூர் வந்த சத்தியசீலன், வீரபத்திரன் தெருவில் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த சுமார் 20 வயதுடைய அடையாளம் தெரியாத மூன்று இளைஞர்கள், திடீரென கத்தி எடுத்து சத்தியசீலன் தலை, கை, தொண்டை பகுதியில் வெட்டி விட்டு மின்னல் வேகத்தில் பைக்கில் தப்பிச் சென்றனர். இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் சுருண்டு விழுந்த சத்தியசீலனை அருகில் இருந்த நண்பர்கள் மீட்டு, சிகிச்சைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
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மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சத்தியசீலன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இது குறித்து தகவல் அறிந்து மயிலாப்பூர் போலீசார் சத்தியசீலன் உடலை கைப்பற்றி, கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் சத்தியசீலன் முன்விரோதம் காரணமாக கொலை செய்யப்பட்டாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக கொலை சம்பவம் அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி திருவல்லிக்கேணியில் இளைஞர் ஒருவர் அவரது வீட்டில் மர்ம நபர்களால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார். அதே போன்று திருமுடிவாக்கம் அருகே பெயிண்டர் ஒருவர் குடும்பத் தகராறு காரணமாக உறவினரால் கொல்லப்பட்டார்.