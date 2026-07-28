குதிரை பேர வழக்கு: கையெழுத்து போட ஆஜராகிய செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரரிடம் தீவிர விசாரணை
கரூரில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் காரை சேதப்படுத்திய வழக்கிலும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட கரூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு இருந்தது அந்த வழக்கிலும் அசோக்குமார் கையெழுத்திட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : July 28, 2026 at 8:43 PM IST
சென்னை: தவெக எம்எல்ஏ-விடம் பேரம் பேசிய வழக்கில் ஆஜாராகிய முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமாரிடம் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலைய போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமாருக்கு நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கி கடந்த 8 ஆம் தேதி உத்தரவுப் பிறப்பித்தது.
அத்துடன், காலை மற்றும் மாலை என இரு வேளையிலும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திடவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இதன் அடிப்படையில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் தினமும் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு வருகிறார்.
அந்தவகையில், நான்காவது நாளாக இன்றும் (ஜூலை 28) அவர் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டார். அப்போது அவரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இந்த வழக்கில் தொடர்புள்ள செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார், நீண்ட நாட்களாக காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகாமல் தவிர்த்து வந்தார். இந்த சூழலில், அவரும் இன்று முதல் முறையாக திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டார்.
அப்போது, திருவல்லிக்கேணி தனிப்படை போலீசார் அசோக் குமாரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டது. இருவரிடமும் தனித்தனியாக விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில், பின்னர் இருவரையும் ஒன்றாக வைத்தும் தனிப்படை போலீசார் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.
ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் கைப்பற்றப்பட்ட ஆடியோ பதிவுகள், வாட்ஸ்-அப் உரையாடல்கள், ஹவாலா பணப் பரிவர்த்தனை தொடர்பான ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை நடைப்பெற்றதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாகக் கூறி காவல்துறை இதுவரை 14 பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தகுந்தது.
இவர்கள் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையிலேயே இருவரிடமும் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது. அந்தவகையில், சுமார் 50 க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகளை போலீசார் எழுப்பியதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த விசாரணையின்போது அவர்கள் அளித்த வாக்குமூலத்தை எழுத்துப்பூர்வமாகவும், வீடியோ பதிவாகவும் காவல்துறையினர் பதிவு செய்திருக்கின்றனர். மேலும், இந்த விசாரணை இன்றோடு நில்லாமல் அடுத்தடுத்து வரும் நாட்களிலும் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமாரிடம் தனிப்படை போலீஸ் மேற்கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதேபோல், கரூரில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் காரை சேதப்படுத்திய வழக்கிலும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட கரூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு இருந்தது. அந்த வழக்கிலும் அசோக்குமார் கையெழுத்திட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.