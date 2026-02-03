பள்ளிக்கு கஞ்சா பொட்டலத்துடன் வந்த மாணவன் - சென்னையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
மாணவனிடம் போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில் பள்ளிக்கு வரும் வழியில் கஞ்சா பொட்டலம் சாலையில் கிடந்ததாகவும், அதை எடுத்து கொண்டு பள்ளிக்கு வந்ததாக தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது
Published : February 3, 2026 at 5:39 PM IST
சென்னை: அரசு பள்ளி வகுப்பறைக்கு கஞ்சா மறைத்து கொண்டு வந்த பிளஸ் 1 மாணவனிடம் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
சென்னை வியாசர்பாடியைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுவன் அரசு பள்ளி ஒன்றில் பதினோராம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். நேற்று பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது உடமைகளில் செல்போன் உள்ளதா என பள்ளி ஆசிரியர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது குறிப்பிட்ட மாணவன் தனது இடுப்பில் கஞ்சா பொட்டலம் மறைந்து வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த ஆசிரியர், உடனே இது குறித்து பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியைக்கு தகவல் தெரிவித்தார். பின்னர் தலைமை ஆசிரியை மாணவனிடம் இருந்த கஞ்சா பொட்டலத்தை பறிமுதல் செய்து, உடனே எம்.கே.பி. நகர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தார்.
தகவலின் பேரில் பள்ளிக்கு விரைந்து வந்த காவல் துறையினர், கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, மாணவனை பிடித்து காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது சிறுவன் தான் பள்ளிக்கு வரும் வழியில் கஞ்சா பொட்டலம் சாலையில் கிடந்ததாகவும், அது என்னவென்று தெரியாமல் எடுத்து கொண்டு பள்ளிக்கு வந்ததாக தெரிவித்தார். மாணவனிடம் விசாரணை நடத்திய பின் காவல் துறையினர் பின்னர் அவரை வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், கஞ்சா பொட்டலம் கிடந்ததாக மாணவன் தெரிவித்த பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமிரா காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.