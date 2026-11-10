சென்னையில் அதிகரிக்கும் குற்ற சம்பவங்கள்: ரவுடிகளுக்கு எதிராக அதிரடி வேட்டையை தொடங்கிய காவல்துறை
ரவுடிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கையில், 16 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் உட்பட மொத்தம் 36 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 10, 2026 at 1:58 PM IST
சென்னை: சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ், உத்தரவின்பேரில் நேற்று (நவம்பர் 09) சென்னை முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் ரவுடிகள் ஒழிப்புச் சோதனை மற்றும் தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது.
சென்னையில் சமீபகாலமாக கொலை, கொள்ளை உள்ளிட்ட குற்றச் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதுடன், சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகளும் எழுந்து வருகின்றன. குறிப்பாக, ரவுடிகளின் அட்டகாசம், முன்விரோதம் காரணமாக அரங்கேறும் கொலைகள், வழிப்பறி மற்றும் தாக்குதல் சம்பவங்கள் பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
இதனால் சென்னையில் சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாக்க காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் தரப்பிலும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும் தமிழ்நாட்டில், சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் அரசியல்ரீதியாகவும், பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
இந்தநிலையில் சென்னையில் குற்றச் சம்பவங்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், ரவுடிகளின் நடவடிக்கைகளைக் கண்காணித்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கவும் சென்னை பெருநகர காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ், உத்தரவின்பேரில் நேற்று (நவம்பர் 09) சென்னை முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் ரவுடிகள் ஒழிப்புச் சோதனை மற்றும் தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது.
சென்னை பெருநகர காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட அனைத்து காவல் மாவட்டங்களிலும் அந்தந்த மாவட்ட துணை ஆணையாளர்கள் மேற்பார்வையில், காவல் ஆய்வாளர்கள் தலைமையிலான தனிப்படைக் காவலர்கள் இந்தச் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். குற்றப் பின்னணி கொண்டவர்கள், காவல் துறையின் சரித்திரப் பதிவேட்டில் இடம்பெற்றுள்ள ரவுடிகள் மற்றும் தொடர்ந்து குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடக்கூடிய நபர்களைக் குறி வைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த அதிரடி வேட்டையின் போது சென்னை பெருநகர காவல் நிலையங்களில் குற்றப் பின்னணி மற்றும் சரித்திரப் பதிவேடு பராமரிக்கப்பட்டு வரும் 185 ரவுடிகள் உட்பட மொத்தம் 222 நபர்களைப் பிடித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். இதில், 16 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் உட்பட மொத்தம் 36 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். மேலும் இந்தச் சோதனையின் போது பிடிபட்டவர்களில் மீதமுள்ள 169 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் உட்பட 186 நபர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இவர்களின் தற்போதைய நடவடிக்கைகள், குற்றச் செயல்களில் தொடர்பு உள்ளதா, மீண்டும் குற்றங்களில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதா என்பது குறித்து காவல்துறையினர் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி, ஆட்கள் மீது தாக்குதல் உள்ளிட்ட குற்றச் சம்பவங்களில் தொடர்புடைய பழைய குற்றவாளிகள் மீண்டும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவதைத் தடுக்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அதே போல், காவல் துறையின் சரித்திரப் பதிவேட்டில் இடம்பெற்றுள்ள ரவுடிகளின் தற்போதைய இருப்பிடம் மற்றும் செயல்பாடுகளைக் கண்டறிந்து, அவர்களின் நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிப்பதற்கும் இந்தச் சோதனை நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் சட்டம் ஒழுங்குக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையிலோ அல்லது ஏதேனும் குற்றச் செயல்களிலோ ஈடுபடும் நபர்கள் மீது எவ்வித சமரசமுமின்றி கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.