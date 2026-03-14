ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு: தேடப்படும் ரவுடி சம்போ செந்திலுக்கு உதவியதாக ஒருவரிடம் விசாரணை

தலைமறைவு குற்றவாளி சம்போ செந்தில் வெளிநாட்டிற்கு தப்பிச் சென்ற போது விசா, பாஸ்போர்ட் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை ஏற்பாடு செய்ய உதவியதாக அந்த நபரிடம் விசாரணை நடந்து வருகிறது.

ஆம்ஸ்ட்ராங் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 14, 2026 at 10:09 AM IST

சென்னை: ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் தேடப்படும் ரவுடி சம்போ செந்திலுக்கு உதவியதாக, சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் ஒருவரிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநில தலைவராக இருந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் கடந்த 2024 ஜூலை 5 ஆம் தேதி, சென்னை பெரம்பூரில் படுகொலை செய்யப்பட்டார். நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த செம்பியம் போலீசார், பிரபல ரவுடி நாகேந்திரன், அவருடைய மகன் அஸ்வத்தாமன் உள்ளிட்ட 28 பேரை கைது செய்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட ரவுடி திருவேங்கடம், ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்ய அழைத்துச் சென்ற போது போலீசாரை தாக்க முயன்றதால் என்கவுன்ட்டரில் கொலை செய்யப்பட்டார். முக்கிய குற்றவாளி நாகேந்திரன் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார்.

இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட நபர்களிடம் தனித்தனியே விசாரணை நடத்திய போலீசார், வீடியோக்களை பதிவு செய்து, ஆதாரங்களை திரட்டினர். அதனடிப்படையில், சுமார் 5 ஆயிரம் பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிக்கையையும் சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் செம்பியம் போலீசார் தாக்கல் செய்தனர்.

ஏற்கனவே, இந்த வழக்கில் 28 பேர் கைது செய்யப்பட்ட சூழலில், தலைமறைவாக உள்ள ரவுடி சம்போ செந்தில் மற்றும் வழக்கறிஞர் மொட்டை கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட இருவரையும் சேர்த்து மொத்தம் 30 பேரை குற்றவாளியாக போலீசார் குறிப்பிட்டனர். மேலும், உயிரிழந்த நாகேந்திரன் A1 குற்றவாளி, சம்போ செந்தில் A2 குற்றவாளி, அஸ்வத்தாமன் A3 குற்றவாளி எனவும் குறிப்பிட்டனர்.

இதற்கிடையே, அஸ்வத்தாமன் உள்ளிட்ட 14 பேருக்கு சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு ஜாமின் வழங்கியது. இந்த உத்தரவை ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் மனைவி தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டின் பேரில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது.

இதையும் படிங்க: ஆகாஷ் மரண விவகாரம்: வழக்கை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்த மதுரை அமர்வு

இந்த நிலையில், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக தேடப்பட்டு வரும் ரவுடி சம்போ செந்திலுக்கு உதவியதாக சந்தேகப்படும் ஒருவர் மலேசியாவில் இருந்து சென்னை வருவதாக தகவல் கிடைத்தது. அதன் அடிப்படையில் சென்னை விமான நிலையம் வந்த அந்த நபரை பிடித்த செம்பியம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அதாவது, முகமது ரிஸ்வான் அலி என்ற அந்த நபர் தேடப்பட்டு வரும் தலைமறைவு குற்றவாளி சம்போ செந்தில் வெளிநாட்டிற்கு தப்பிச் சென்ற போது விசா, பாஸ்போர்ட் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை ஏற்பாடு செய்ய உதவியதாக சந்தேகத்தின் பேரில் அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், இந்த நபரிடமிருந்து பெறப்படும் தகவலின் அடிப்படையில் பிரபல ரவுடி சம்போ செந்தில் மற்றும் இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய வழக்கறிஞர் மொட்டை கிருஷ்ணன் ஆகியோர் குறித்த இருப்பிடம் தெரிய வரும் எனவும் போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

