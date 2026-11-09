படுக்கையறையில் தீயில் கருகி இளைஞர் உயிரிழப்பு - சந்தேகத்தின் பேரில் காவல்துறை தீவிர விசாரணை
தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையே நடைபெற்ற சண்டையில், தந்தை, மகனை பலமாக தலையில் தாக்கியுள்ளார்.
Published : November 9, 2026 at 8:13 AM IST
திருவள்ளூர்: காக்களூர் பகுதியில் இளைஞர் ஒருவர் படுக்கை அறையில் ஷு அணிந்தபடி தீயில் கருகி உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவள்ளூர் அடுத்த காக்களூர் ஆஞ்சநேயபுரத்தை சேர்ந்தவர் சரவணன். இவருக்கு மனைவி மற்றும் இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இவர்கள் சமீபத்தில் சொந்த வீட்டில் இருந்து மாறி வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளனர்.
சரவணனின் மூத்த மகன் ரோகித் பத்தாம் வகுப்பு வரை படித்துவிட்டு, வாடகை கார் ஓட்டி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. வழக்கம்போல் வேலைக்குச் சென்ற ரோகித் கடந்த நவம்பர் 7ஆம் தேதி இரவு பணியை முடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். அப்போது, தந்தை சரவணனுக்கும், ரோகித்திற்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது.
ஒரு கட்டத்தில் தந்தைக்கும், மகனுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் முற்றியதால், சரவணன் ரோகித்தின் தலையில் பலமாக தாக்கியதாக தெரிகிறது. இதனிடையே தந்தை - மகனுக்கு நடுவில் நடந்த வாக்குவாதத்தை தடுக்க, சரவணனின் மனைவியும், இளைய மகனும் முயற்சி செய்தும் பலனளிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ரோகித் தனது படுக்கை அறையில் தாழிட்டு கொண்டு, அங்கிருந்த அவரது உடைமைகளை தீயிட்டதாகவும், அதனால் புகை வெளியே வந்ததால், அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர் ரோகித்தின் அறை கதவை திறக்க முயன்றும் பலனளிக்காமல் போனதாகவும், இதில் அறையின் உள்ளே சிக்கிய ரோகித் தீயில் கருகி உயிரிழந்ததாகவும் குடும்பத்தினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தீயணைப்பு துறையினர் விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தனர். தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக திருவள்ளூர் தாலுகா காவல்நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், காவலர்கள் தாமதமாக வந்ததால், ரோகித்தின் உடலை மீட்பதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டது.
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இதையடுத்து, திருவள்ளூர் தாலுகா காவல்துறையினர் சம்பவம் நடைபெற்ற படுக்கை அறையில் சோதனை நடத்தினர். அதில், உயிரிழந்து கிடக்கும்போது ரோகித் ஷு அணிந்திருப்பதால், இது கொலையா அல்லது தற்கொலையா என்ற கோணத்திலும் காவல்துறையினர் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
தந்தை - மகனுக்கு இடையே ஏற்பட்ட பிரச்சினையால், மகன் தீயில் கருகி உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.